Danser sur la lune

Après une absence prolongée des scènes de la métropole, la formation américaine Walk the Moon s’apprête à renouer avec ses fans québécois... trois fois plutôt qu’une.

Le nom de Walk the Moon ne sonne aucune cloche? Possible. En revanche, il est pratiquement impossible que vous n’ayez jamais entendu leur mégasuccès planétaire Shut Up and Dance qui les a propulsés sur les palmarès de la planète entière en 2014. À ce jour, l’hymne pop a été écouté à plus de 605 millions de reprises sur la plateforme d’écoute en continu Spotify.

Bref, un succès incontestable. Et prémédité, même.

«Aussitôt qu’on a enregistré le refrain, je me souviens avoir eu le sentiment que cette chanson-là allait faire bouger les choses. Évidemment, on dit ça chaque fois, mais c’était différent dans le cas de Shut Up and Dance. C’était une évidence, un fait. Je savais qu’on tenait dans nos mains quelque chose de spécial», se souvient le chanteur Nicholas Petricca, qui sera sur la scène du Théâtre Corona, mardi soir.

«Pas de pression»

Alors que la formation lançait récemment un tout nouveau single, la question est inévitable. Timebomb deviendra-t-il le prochain Shut Up and Dance? Nicholas Petricca l’ignore. Et il ne s’en formalise pas du tout.

«J’ai toujours voulu écrire de la musique et la partager avec les gens. Ça, ça n’a pas changé. Est-ce qu’on va avoir un autre succès encore plus gros que Shut Up and Dance? Peut-être. Mais je ne sens pas de pression, de nécessité de sortir une chanson qui va devenir notre prochain Shut Up and Dance», avance Nicholas Petricca.

«Je rêve toujours que Walk the Moon devienne un groupe qui va laisser sa marque dans l’histoire de la musique. Mais j’ai appris à apprécier le processus, les étapes pour y arriver, plutôt que de simplement me concentrer sur l’objectif », ajoute-t-il.

En tournée avec Muse

Puis, en mars, Walk the Moon débarquera à nouveau dans la province en compagnie du groupe Muse. Nicholas Petricca et sa bande auront le mandat de réchauffer les foules avant la prestation des rockeurs britanniques, réalisant ainsi un rêve de longue date.

«Je n’étais qu’un adolescent quand j’ai vu mon premier concert de Muse. Ils se produisaient dans un bar de Cincinnati, où j’ai grandi, et il devait y avoir une centaine de personnes. Je suis aussitôt devenu fan, et je les ai suivis depuis ce moment-là», explique Nicholas Petricca.

Pour les concerts de Muse prévus à Montréal, puis à Québec, la formation Walk the Moon présentera un condensé de sa propre tournée.

«C’est notre chance d’aller chercher de nouvelles oreilles, de nouveaux fans. Pas question de rater une occasion en or comme celle-là», souligne Nicholas Petricca.

► La formation Walk the Moon sera en spectacle au Théâtre Corona, mardi soir. Ils seront en première partie du groupe Muse au Centre Bell de Montréal le 30 mars et au Centre Vidéotron de Québec le 31 mars.