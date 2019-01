Geneviève O’Gleman réapparaît sur le web

Ce nouveau magazine sera lancé dès lundi matin, quatre mois après sa rupture médiatisée avec Alexandra Diaz au terme de six saisons à Télé-Québec et quatre livres de Cuisine futée, parents pressés, vendus à plus de 600 000 exemplaires.

« Je me suis beaucoup remise en question, car je ne voulais pas quitter un projet sans me renouveler. Maintenant, mes recettes sont encore plus simples, elles contiennent moins d’ingrédients, les étapes sont plus claires. Avec la vie qui va vite, je crois qu’on veut passer moins de temps à cuisiner et davantage à profiter de la vie. »