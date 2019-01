Hausse du niveau de la rivière des Mille-Îles: Terrebonne en mode alerte

La Ville de Terrebonne a annoncé dimanche que son service de la Sécurité civile est en mode alerte en raison d’une hausse observée du niveau d’eau à l’embouchure de la rivière des Mille-Îles à l’extrémité ouest de l’île Saint-Jean.

«L'Amphibex [communément appelé «grenouille»] est arrivé comme prévu ce [dimanche] matin à Terrebonne et a débuté [l]es travaux afin de dégager le frasil et la glace situés à l'embouchure de la rivière entre la côte de Terrebonne près de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins et le côté ouest de l'île Saint-Jean», a mentionné la Ville dans un communiqué.

L’administration municipale a ajouté que son Centre de mesures d’urgence est ouvert et que le secteur Bellerive demeure en mode veille.

«Rappelons que ces opérations ont été planifiées de façon préventive compte tenu des conditions météorologiques prévues dans les prochains jours qui pourraient provoquer une nouvelle hausse du niveau de la rivière», a expliqué la Ville, soulignant que «les directions des incendies, de la police et de l'entretien du territoire de même que les différents partenaires sillonnent le territoire, surveillent attentivement la situation et interviennent sur le terrain».

La Ville de Terrebonne invite ses citoyens à consulter régulièrement son site internet (www.ville.terrebonne.qc.ca) ou à composer le 450 961-2001 pour s’informer des derniers développements.

«En cas de difficulté ou pour recevoir des sacs de sable, il importe de communiquer avec le service de police en composant le 450 471-4121. En cas d'urgence, communiquer avec le 911», a ajouté l’administration municipale.