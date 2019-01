Hugo Barrette domine le classement final de la Coupe du monde au keirin

Malgré une relégation qui l’a placé au sixième rang en finale du keirin à la Coupe du monde de Hong Kong, samedi, Hugo Barrette a conclu en tête du classement de la Coupe du monde à cette épreuve au terme des six arrêts.

«J’ai fini troisième de la finale, mais je me suis fait reléguer, donc j’ai pris le sixième rang. C’est très décevant, mais en même temps, c’est suffisant pour gagner le classement de la Coupe du monde au keirin. Même avec ma sixième place d’aujourd’hui, je suis champion des Coupes du monde cette saison à cette épreuve», a fait savoir le cycliste québécois.

C’est en raison de sa constance tout au long de la saison dans le circuit de la Coupe du monde que Barrette a pu obtenir ce titre. En plus de sa sixième place du jour, il a notamment terminé sixième la semaine dernière à Cambridge, en Nouvelle-Zélande, en plus de remporter la médaille d’argent en ouverture de saison à Milton, en Ontario.

Un accrochage dans les derniers mètres de la course a été la cause de sa relégation samedi. «C’est une mauvaise décision selon moi. Ça aurait été n’importe qui d’autre et les commissaires n’auraient pas relégué, mais ils ont clairement une dent contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est devenu clair, ç’a été comme ça toute la saison.»

Malgré le résultat et la décision finale, Barrette se dit très satisfait de la façon dont il a coursé.

«J’ai fait une très belle course et je l’ai bien exécutée. C’est juste une décision qui est encore une fois très discutable. C’est dommage parce que ce n’est pas un manque de forme», a indiqué l’athlète des Îles-de-la-Madeleine qui a terminé deuxième de sa vague aux premier et second tours plus tôt dans la journée.