[PHOTOS] Jennifer Lopez vend son superbe condo de Park Avenue pour près de 20 M$

Vous rêvez d’un pied-à-terre en plein cœur de Manhattan? Ce condo récemment mis en vente pourrait vous intéresser, à condition d’avoir quelques millions de côté...

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez mettent en vente leur condo de 4 000 pieds carrés, comportant trois chambres, au coût de 17,5 M$ US (environ 19,6 M$ CAN).

Un ascenseur privé permettra aux futurs acheteurs d’entrer dans ce superbe logis qui offre une vue unique sur Central Park.

Voici les photos de cette superbe demeure, dont la fiche de vente se trouve ici.

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com

Photo modlingroup.com