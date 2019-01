Jus vert vitalité pour 2 personnes

Extrait du livre

Vivant, il apporte nutriments, vitamines et minéraux, en plus de la force vitale (prana). C’est une excellente façon de nourrir le corps et de prendre une bonne dose de légumes (et, en moindre quantité, de fruits).

Très loin des jus commerciaux, qui contiennent beaucoup de sucre et ont été chauffés pour réduire les germes (causant ainsi une réduction nutritive importante), ces jus peuvent être préparés avec les plantes et légumes de votre jardin, créant ainsi une variété de goûts et de synergies.