La drôle de fierté de Joël Legendre

Si vous achetez le livre de Joël Legendre, La force insoupçonnée du réconfort (Éditions de l’Homme), en espérant y trouver une piste pour comprendre ce qui pousse un père de famille et artiste aimé du public à commettre un geste indécent en plein jour, dans un lieu prisé des homosexuels adeptes des rencontres anonymes, vous serez déçus.

Un lecteur fraîchement arrivé de Mars croirait que Joël Legendre n’a rien fait de mal, qu’il a été victime de circonstances hors de son contrôle.

Ça commence mal : « Hiver 2015. Une journaliste retrouve une contravention que j’ai reçue pour acte d’indécence et publie son enquête à la une d’un quotidien. Le monde dans lequel je vis s’écroule. »

Pas de journaliste, pas de scandale ? Non. Pas d’indécence, pas de scandale. Mais c’est tellement vieux jeu de penser ainsi, n’est-ce pas ?

Psycho pop

La force insoupçonnée du réconfort se classe parmi les ouvrages de croissance personnelle avec ses anecdotes et récits de l’enfance, des citations de dictionnaire, des étapes à suivre, des jeux et exercices psychologiques ainsi qu’une avalanche de clichés à l’enseigne du « lâcher-prise », qui constitue le fonds de commerce de la psycho pop.

Un genre très populaire dont on fait vite le tour. Et qui mène rarement à un véritable éveil, parce qu’il rejette l’authentique confrontation avec soi-même en temps de crise et la culpabilité qui doit en résulter. Mais en psycho pop, tout est toujours « correct ».

La « ligne de presse » de la campagne de promotion, « j’ai finalement transformé une honte en fierté », en témoigne.

Le psychiatre anglais Theodore Dalrymple, qui a travaillé toute sa vie en milieu carcéral, a publié en 2015 Admirables évasions, un essai dans lequel il démontre que la psychologie a affaibli la morale. Depuis Freud, personne n’est responsable de rien, et la culpabilité est réduite au rang de sentiment inutile et toxique.

Je dis foutaise ! Si j’agis mal, j’espère avoir le courage de me sentir coupable.

Joël Legendre ne doit rien à personne, sauf à ses proches, mais choisir de se raconter dans un livre superficiel le rend vulnérable à la critique.

Homoparentalité

Par contre, les gestes reprochés sont communs dans certains milieux. Quiconque s’est déjà promené sur le Mont-Royal la nuit a peut-être vu ou entendu des « choses » dans les buissons. Mais s’exhiber en public ne fait pas partie des activités auxquelles s’adonnent les bons parents, gais ou pas.

Mon différend avec Joël Legendre ne relève pas de la morale sexuelle, mais du mensonge qu’il a incarné en se présentant aux Québécois comme un conjoint et un père exemplaire, la preuve vivante que les homosexuels sont des parents comme les autres, alors qu’il menait, loin des regards, la vie échevelée d’un gai sur le party.

Joël Legendre raconte bien son cheminement des quatre dernières années, mais au-delà de confirmer que le réconfort réconforte, l’exercice ressemble plus à un exercice marketing pour nettoyer une image publique qu’à une introspection réparatrice.

Et c’est dommage.