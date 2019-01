La page est tournée chez les Chevaliers

Aussi incroyable que fût la séquence de 34 victoires des Chevaliers de Lévis dans le midget AAA, l’entraîneur-chef Mathieu Turcotte se réjouit en quelque sorte de pouvoir passer à autre chose.

Les joueurs peuvent maintenant détourner leur attention de cette série de succès historique et se préparer en vue des matchs les plus importants.

«La page est tournée et on est contents de pouvoir se concentrer à peaufiner notre jeu et s’améliorer pour les séries», a avoué le pilote des Chevaliers en entrevue au réseau TVA Sports.

«C’est sûr que ça allait arriver à un moment donné, mais on l’a quand même bien pris, a raconté l’attaquant Joshua Roy. Sur le coup, c’était dur, mais on a un bon groupe qui a du caractère, donc on a su se relever. Le lendemain, on avait un autre match et on a bien joué.»

Il n’y a pas à dire, Roy vit une saison de rêve, lui qui a amassé 79 points, dont 34 buts, en 38 matchs. De l’avis de la plupart des observateurs, le jeune homme sera le premier choix du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Il ne faut pas que j’y pense, a-t-il sagement commenté. Je dois me concentrer sur mon jeu et le reste va suivre. Je dois porter attention aux petits détails : bien manger, me coucher tôt.»