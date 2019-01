La routine santé d'Anne-Renée Duhaime

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

Pour la comédienne Anne-Renée Duhaime, c’est par le yoga que passe sa mise en forme. Mère de deux adolescents, l’actrice, qui incarne Julie Rabeau dans la série Les Honorables, pratique différents types de yoga depuis plus de 16 ans.

À raison de trois fois par semaine, elle alterne entre le ashtanga, le hatha et le yin, selon son humeur et ses besoins.

« Au début, c’était pour m’occuper, parce qu’en tant que comédienne, on ne fait pas toujours des horaires de 9 à 5, puis c’est devenue une activité récréative et finalement nécessaire. Aujourd’hui, j’en ai vraiment de besoin », explique la femme de 45 ans.

As-tu un objectif d’entraînement ?

« Mon objectif premier est de garder la forme, mais c’est super bon pour le corps et pour moi », explique-t-elle. La pratique du yoga de façon régulière lui permet aussi de se « recentrer », indique-t-elle, en plus de tonifier ses muscles.

« Ça m’aide grandement à me positionner dans mon corps et dans mon esprit. Et en plus, ça définit quand même les muscles ! » dit-elle.

Comment restes-tu motivée à aller t’entraîner ?

Avec son horaire atypique, la comédienne admet qu’elle avait de la difficulté à suivre les stables horaires de studios de yoga. Pour remédier à la situation, mais surtout pour continuer de pratiquer le sport qu’elle aime, elle s’est inscrite à cinq différents centres, un peu partout dans la région de Montréal.

« C’est une façon pour moi de m’assurer de ne pas manquer de cours et surtout, de ne pas être frustrée d’en manquer ! » lance-t-elle en riant. « Ainsi, dépendamment d’où je tourne, où je travaille, j’ai toujours un endroit où je peux aller suivre un cours, selon mes disponibilités », poursuit-elle.

Lors de journées plus froides, lorsqu’il est plus difficile d’affronter dame nature, la comédienne affirme avoir recours à l’application « DownDog », lui permettant de suivre un cours de yoga à la maison. Mais, cette solution ne pourrait devenir une habitude, mentionne-t-elle. « J’ai besoin du cours, des gens, du professeur, du rendez-vous pour me motiver », souligne-t-elle.

Quels sont tes trucs pour bien t’alimenter ?

Délaissant de plus en plus la viande, notamment en raison de sa fille devenue végétarienne, Anne-Renée Duhaime affirme qu’à la maison, les légumes sont omniprésents, tout comme le poisson. Toutefois, elle ne laisse aucune place à la privation, question de garder un certain équilibre.

« Rien ne nous empêche de manger une poutine une fois de temps en temps. C’est ce que j’essaie d’ailleurs de montrer aux enfants. Il ne faut pas se cacher pour se gâter une fois de temps en temps », dit-elle.

Quel est ton endroit santé à Québec ?

Même si elle n’a pas encore eu la chance d’y aller, Anne-Renée Duhaime prévoit faire une retraite de yoga au Monastère des Augustines au cours des prochains mois, un endroit qu’elle souhaite découvrir pour son histoire et ses nombreux soins de santé.

Quelle est ton activité physique préférée ?

Le yoga, sans aucun doute !