Evan Rachel Wood, Cate Blanchett et Blake Lively ont fait du tailleur leur silhouette signature pour 2018. Elles ont enchaîné une variété de modèles, démontrant du même coup les innombrables déclinaisons de ces deux pièces. Puis, plusieurs autres ont emboîté le pas en enfilant à leur tour vestes, tailleurs et smokings, démontrant les infinies possibilités. Ce n’était que le début, alors que le courant prend de l’ampleur. La veste se hisse comme le morceau le plus convoité. Les soldes de fin de saison arrivent bientôt, dépêchez-vous de repérer les pièces que vous voulez !

Féminin

Photo courtoisie Photo courtoisie Photo d'archives, AFP Robe florale sous une veste de velours Racil pour Judy Greer, blazer ceint sur une jupe de tulle plissé Marc Cain pour Alexandra Lapp et veston fermé sur une robe transparente Miu Miu pour Amandla Stenberg, toutes trois ont féminisé à souhait le vêtement aux allures conventionnelles et strictes.

Monochrome

Photo d'archives, AFP Photo courtoisie La duchesse de Sussex, Meghan Markle, porte ici un manteau Emporio Armani par-dessus sa robe H&M, mais je voulais attirer l’attention sur la richesse d’un look monochrome beige. L’acteur Darren Criss, vêtu également d’Emporio Armani, est son penchant masculin.

Classique

Photo d'archives, AFP Photo courtoisie Une veste noire bien taillée est un classique incontournable. Natalie Portman l’a dénichée dans la collection Celine et Sara Serraiocco, dans une version cuir, chez Christian Dior.

Proportions exagérées

Photo d'archives, AFP Photo courtoisie Les proportions exagérées oscillent entre celles du tailleur vert forêt d’Erdem et de la création grège de Marc Jacobs. En enfilant ces tailleurs à même la peau, Olivia Wilde et Lady Gaga ont allégé le tout.

Dépareillé

Photo courtoisie Photo courtoisie Les designers ont présenté une variété de blazers dans leurs collections. Les looks de Justin Hartley en Canali et des sœurs Haim en Chloé sont de beaux exemples de complets dépareillés.

Rose

Photo d'archives, AFP On retrouvait des tailleurs roses et rouges de toutes les nuances l’été dernier. Et ils seront de retour bientôt à en juger par le look d’Anne Hathaway signé Petar Petrov.

Boudoir