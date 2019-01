Le ballet pour tous

Aucune excuse ne devrait refouler le désir de faire du ballet chez quelqu’un qui a la volonté d’apprendre, car cette danse est accessible à tous !

« La tradition du ballet, la grâce des danseurs et la noblesse de cette danse peuvent donner l’impression qu’il s’agit d’une danse réservée à l’élite », constate Barbara Simard, fondatrice, propriétaire et enseignante au Studio Corps de Ballet, destiné aux adultes. En vérité, tout le monde peut faire du ballet !

Photo courtoisie, Llamaryon/Marion Desjardins

S’il faut prendre la décision de devenir professionnel vers l’âge de 12, 13, 14 ans maximum, danser le ballet pour le plaisir n’a pas d’âge !

Oubliez toutes ces excuses qui vous empêchent de suivre des cours, comme « ma silhouette ne convient pas, je ne suis pas assez en forme, je manque de souplesse, je n’ai jamais dansé, je ne connais pas la musicalité, etc. », elles ne sont pas valables ! Le seul critère exigé est : vouloir apprendre.

« Notre philosophie de base est que le ballet est pour tous et pour tous les corps, dans une approche de santé, de sécurité et de bien-être », affirme Esther Carré, directrice générale de l’École de danse de Québec et professeure de ballet.

Photo courtoisie, Studio Corps de Ballet

« Beaucoup de gens reviennent après en avoir fait lorsqu’ils étaient jeunes », explique Mme Simard, alors que « d’autres ont toujours rêvé d’en faire », puis se lancent à l’âge adulte. Le ballet leur « permet de prendre soin de leur corps, dans un domaine où ils peuvent vivre leur sens artistique, leur créativité », explique Mme Carré.

Chacun à son rythme

Pas besoin de porter le léotard, le tutu et les chaussons, si l’idée de revêtir la tenue de ballet classique gêne les nouveaux danseurs.

Photo courtoisie, Llamaryon/Marion Desjardins

Des vêtements confortables qui n’entravent pas les gestes, moulants idéalement pour que l’enseignante puisse bien guider vos mouvements, ainsi qu’une paire de bas, suffisent.

Les enfants de 3 à 7 ans s’éveillent à différentes danses, en explorent le mouvement dans le corps à travers le ballet classique, la danse contemporaine, le ballet jazz, etc., explique Mme Carré.

Dès l’âge de 7 ans, ils sont assez grands pour choisir le ballet, qu’ils découvrent « à travers la notion de jeu, d’imaginaire, de repères culturels », dit-elle, en apprenant la base du ballet, la posture, les mouvements, la musicalité, la structure de classe, etc., « pour développer la passion chez l’enfant ». Puis année après année, ils poursuivent leur cheminement.

Mais il n’y a pas d’âge pour entamer un cours d’introduction au ballet, offert autant aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes. L’École de danse de Québec offre même un cours destiné aux aînés, qui se nomme Ballet Bien-être, un mélange de ballet, de Pilates et de sens artistique.

Photo courtoisie, Studio Corps de Ballet

Puis chacun apprend à son rythme ! « Il faut savoir être indulgent envers soi-même. On veut bien faire, mais on n’y arrive pas toujours tout de suite et ce n’est pas grave », indique Mme Carré, qui se dit très souvent impressionnée par ce que ses élèves réussissent à accomplir.

Contribution

Voilà qui favorise l’estime de soi et l’accomplissement personnel chez les danseurs « qui sont toujours surpris de ce qu’ils sont capables de faire », constate Mme Simard.

Après tout, danser le ballet est un loisir que les adultes pratiquent pour eux-mêmes, sans devoir prendre part à un spectacle à la fin de la session.

Ils s’offrent un moment pour eux-mêmes, décrochent du quotidien, améliorent leur mémoire, leur concentration, développent la musicalité, s’accomplissent et se permettent d’être eux-mêmes dans un loisir qu’ils aiment.

Les bienfaits du ballet

Photo Adobe stock

Les mouvements gracieux, fluides, légers et précis du ballet classique exigent un entraînement rigoureux aux multiples bienfaits.

« On n’a pas idée à quel point le ballet est demandant », affirme Barbara Simard, propriétaire du Studio Corps de Ballet, en faisant référence aux muscles qui sont mis à contribution, ceux « qu’on n’utilise presque jamais. C’est une autre façon de travailler le corps ».

Physiquement, « le ballet travaille la musculation profonde, celle qui soutient le squelette du corps, et son alignement fonctionnel pour la danse », souligne Esther Carré, directrice générale de l’École de danse de Québec.

Les danseurs de ballet développent « une musculation forte et longue », affilant leur silhouette. Quant à leur posture si raffinée, les épaules vers le bas, les bras tenus, les abdominaux engagés, etc., elle représente « la fondation du ballet », explique Mme Simard.

Le ballet contribue également à l’amélioration de l’équilibre et de la coordination, au contrôle de la respiration, à la prise de conscience de son corps, etc. Puis au moment venu seulement, le danseur peut développer sa souplesse et tonifier ses articulations, « de façon sécuritaire », soutient Mme Simard.

Le ballet fait aussi ressortir chez les danseurs le souci du détail, l’appréciation de la finesse et de la beauté des gestes, la fierté de faire partie d’une tradition et le respect de la discipline qu’elle transmet. Après tout, comme le rappelle Mme Carré, « le ballet est la dentelle de la danse ».

Photo courtoisie, Llamaryon/Marion Desjardins

Sur les pointes

Une danseuse de ballet se tenant sur les pointes, voilà l’image chérie de la ballerine.

« Il y a beaucoup de monde qui en rêve », constate Mme Simard, qui a parfait sa formation de ballerine au Pittsburgh Ballet School.

Le Studio Corps de Ballet offre le cours de pointes, mais il faut savoir que ce n’est pas facile et, au début, ce n’est pas très agréable, explique Mme Simard, qui affirme toutefois que « c’est très gratifiant ». « Ça demande plus d’énergie qu’un cours de ballet » et une bonne préparation est de mise, dit-elle.

À l’École de danse de Québec, le cours de pointes n’est pas proposé aux adultes, « car c’est un cursus qui exige des acquis techniques et physiques nécessitant plusieurs années de pratique », estime Mme Carré.