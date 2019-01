Le Drakkar ne perd plus

Un but de Gabriel Fortier en désavantage numérique a permis au Drakkar de Baie-Comeau de l’emporter 4 à 3 contre les Wildcats et de signer une 13 e victoire consécutive, dimanche, à Moncton.

Fortier a inscrit son 24 e but de la saison en début de troisième période, alors que son coéquipier Xavier Bouchard purgeait une pénalité de deux minutes pour rudesse.

Malgré la réplique de Jeremy McKenna en fin d’engagement, les Wildcats n’ont pas été en mesure de combler l’écart. Pour McKenna, qui a touché la cible deux fois dans la rencontre, il s’agissait d’un 32 e but cette saison. Alexander Khovanov a obtenu des mentions d’aide sur ses deux réussites.

Chez le Drakkar, Fortier, Yaroslav Alexeyev et Ethan Crossman ont chacun récolté un but et une mention d’aide.