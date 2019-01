Le renvoi de l’ambassadeur du Canada

Depuis vendredi soir, John Mc Callum n’est plus ambassadeur du Canada en Chine. Justin Trudeau n’avait plus le choix de lui demander de démissionner. Non pas en raison de ses commentaires sur le procès de la Vice-directrice de la compagnie Huawei, Meng Wanzhou, mais en raison de ses commentaires sur la politique extérieure des États-Unis.

On se souviendra que plus tôt cette semaine, Mc Callum avait déclaré que Meng avait de bons arguments à faire valoir dans son procès d’extradition et il en avait nommé quelques uns. Ces remarques étaient malhabiles, à la limite de l’interférence judiciaire. Mais Mc Callum pouvait se défendre en soutenant qu’il ne faisait qu’expliquer que les juges allaient décider du cas de Meng en soupesant les arguments de chaque partie. Rien de trop compromettant.

Une cabale contre l’ambassadeur

Il n’en fallait pas moins pour que des journaux canadiens anglophones lancent une véritable cabale contre Mc Callum en exigeant sa démission. Cette cabale d’un goût douteux a fait mal au gouvernement Trudeau qui a malgré tout résisté au renvoi de Mc Callum.

La déclaration de trop

Mais vendredi, Mc Callum en a rajouté une couche. Il a déclaré qu’il serait merveilleux («great») que le gouvernement américain laisse tomber les accusations contre Meng et que le Canada s’en porterait mieux. Ce faisant, MacCallum a commis une quadruple erreur.

Un quadruple problème

D’abord, ce n’est pas à lui d’expliquer aux Canadiens ce qui serait bon pour le Canada. Mc Callum s’est substitué aux élus.

Ensuite, il a indirectement indiqué que le Canada souffrait de l’arrestation de Meng. Ce qui revenait à dire tout haut que le Canada était à la remorque des États-Unis sur cette question. Pas très adroit dans le contexte de négociation actuel.

Troisièmement, Mc Callum a indirectement suggéré au gouvernement américain de laisser tomber les accusations contre Meng. C’est se dissocier publiquement du gouvernement américain.

Enfin, ses commentaires montrent qu’il souffre du syndrome de Stockholm, c’est-à-dire qu’il a commencé à prendre partie pour le pays où il représente le Canada, la Chine.

De tous ce problèmes, c’est le dernier qui est le plus grave.

La Chine surprise

Le gouvernement chinois ne s’attendait certainement pas à ce que le Canada lance une offensive diplomatique mondiale aussi importante pour sauver les Canadiens qui semblent avoir été injustement arrêtés ou jugés en Chine et pour protéger la règle de droit. Le gouvernement chinois est apparu arrogant, méprisant et idéologue. Cet épisode a fait mal à sa réputation internationale.

Trudeau rapide sur la gâchette

Aussi peut-on percevoir quelques signes d’apaisement du côté du gouvernement chinois. Cependant, le renvoi de Mc Callum, qui avait eu quelques bonnes paroles pour la Chine, pourrait être interprété comme un signe de durcissement du gouvernement Trudeau à l’égard de la Chine. Justin Trudeau a peut-être été trop rapide sur la gâchette.

Une question fondamentale

Il n’empêche, une question fondamentale se pose maintenant : quel doit être la politique du Canada face à la Chine dans un monde qui bascule dans une nouvelle guerre froide ?

Pourquoi le Canada n’implantera pas le système 5G de Huawei

À cet égard, les dirigeants chinois devraient faire leur deuil de l’implantation du système 5G de Huawei au Canada. Étant donné les accords de sécurité entre le Canada et les États-Unis, les entreprises canadiennes ne peuvent pas risquer de travailler avec un système de télécommunication chinois qui les exclurait de contrats avec les entreprises américaines. Les entreprises canadiennes ont déjà joué dans ce film. Il s’appelait le 11 septembre 2001. À partir de ce moment, pour des raisons de sécurité, les entreprises canadiennes qui voulaient des contrats avec les entreprises américaines ont été obligées de s’enligner sur des normes de sécurité américaines. La même logique devrait prévaloir, si jamais les États-Unis refusent d’utiliser le système 5G de Huawei. Et la politique américaine semble s’orienter dans cette direction.