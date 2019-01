Le véritable rôle d’une mère

Je suis une femme de 70 ans. À la retraite, je commence à peine à profiter de la vie, car j’ai eu du mal à m’accorder du bon temps vu mon passé difficile. J’ai vécu une enfance en région dans une famille avec huit frères et sœurs. Nous n’avions pas beaucoup de loisirs, vu le peu d’argent dont nous disposions, mais nous avons toujours eu sur la table de quoi nous nourrir.

Nos parents étaient sévères et la religion était sacrée dans la famille. Nous avons tous eu une bonne instruction, bien que certaines soient allées plus loin dans leurs études parmi les plus jeunes, comme moi, alors que les aînés ont vite quitté l’école pour s’impliquer dans l’entreprise paternelle.

Mon frère aîné était le chouchou de mes parents. Tout lui était permis. Lorsque j’avais treize ans, alors que lui en avait déjà 25, il m’a fait des attouchements à caractère sexuel. Un peu niaiseuse à cette époque, je me laissais faire comme une poupée. Quand il a voulu aller plus loin, je lui ai mordu une main. Il a crié si fort que ma mère a accouru dans la chambre pour me dire de fermer ma gueule, intimer à mon frère l’ordre de sortir immédiatement, et m’ordonner ensuite de ne parler de ça à personne.

Cet évènement que j’avais fini par oublier m’est revenu en mémoire le soir du réveillon de Noël, quand ma sœur, de deux ans mon aînée, m’a fait une confidence alors qu’on avait toutes deux bu un peu plus qu’à l’accoutumée. Elle m’a raconté que notre frère aîné l’avait abusée pendant quatre ans, soit de 13 à 17 ans, et que notre mère le savait, ou du moins s’en doutait fortement.

Ça m’a jetée par terre. Ma sœur, que j’avais toujours trouvée agressive, m’est soudain apparue comme la victime d’une mère sans allure. Selon elle, ce serait ce traumatisme qui l’a toujours empêchée d’être heureuse en ménage et qui a provoqué son divorce. Comment notre mère a-t-elle pu laisser faire ça ? Même si celle-ci est morte aujourd’hui, ma sœur lui en veut encore. Et, comme le frère en question est décédé jeune, elle n’a jamais pu faire quoi que ce soit contre lui non plus. Moi-même mère de deux adultes heureux, en santé et sains d’esprit, je me demande comment une mère peut faire à ses enfants ce que ma mère nous a fait, à ma sœur et à moi. Ma sœur aurait besoin d’aide, mais l’affaire remonte à si loin que je ne sais pas comment la soutenir.

Anonyme

Malheureusement, votre mère a fait ce qu’elle a pu avec ce qu’elle avait comme moyen. C’est-à-dire, rien de ce qu’une mère consciente des enjeux aurait dû faire dans les circonstances. Mais il existe encore un moyen d’aider votre sœur. Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (Regroupement des CALACS), qui a pignon sur rue dans 16 régions du Québec, fait de l’accompagnement et offre de l’aide aux victimes, peu importe le temps écoulé depuis l’évènement. On les joint au 1 888 933-9007. Votre sœur aurait grand intérêt à profiter de ces services pour améliorer la suite de sa vie.