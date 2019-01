L’idole d’une génération

SAN JOSE | Ce qu’il y a de plaisant avec une ligue qui devient de plus en plus jeune, c’est que plusieurs des joueurs invités se sont présentés au week-end des étoiles avec leur cœur d’enfant. Pour eux, c’était l’occasion rêvée de rencontrer leur idole de jeunesse. Lors de la journée des médias, un nom revenait sur toutes les lèvres.

Elias Pettersson et lui étaient les deux recrues qui prenaient part aux festivités californiennes. Respectivement âgés de 20 et 19 ans, ils étaient également les deux plus jeunes. Ils avaient donc 7 et 6 ans lorsque Crosby a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman, en 2005.