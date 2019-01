Mère de deux enfants, la romancière Isabelle Petit s’est penchée sur la question de la maternité – et de la non-maternité – dans son deuxième roman, Pic de température. Lorsque son héroïne Laurie, 34 ans, se décide enfin à avoir un enfant, son corps ne réagit pas nécessairement comme prévu.

Laurie, une journaliste passionnée, est heureuse de sa vie sans contrainte. Son amoureux, lui, aimerait bien fonder une famille. Lorsqu’elle accepte enfin, le couple découvre que l’aventure ne sera pas simple. Ils devront surmonter ensemble les hauts et les bas des caprices hormonaux, et vivre des remises en question.

Photo courtoisie

Isabelle Petit a écrit ce livre à une étape de sa vie où il fallait faire le deuil de la maternité.

« J’avais passé 40 ans. Je trouvais important de revenir sur ce parcours de la maternité, qui interpelle toutes les femmes, qu’elles deviennent mères ou pas mères », dit-elle.

« À un moment donné, toutes les femmes se posent la question : est-ce que je vais le devenir ou est-ce que je ne vais pas le devenir, et quand est-ce que ça va se passer ? »

La romancière ajoute qu’on ne peut évidemment pas prédire le déroulement de toute cette aventure. « C’est un thème qui m’inspirait. Il y a une partie qui est un peu autobiographique et je voyais aussi des jeunes femmes autour de moi qui vivaient différentes choses, avec plus ou moins de patience. »

Thèmes importants

Plusieurs lectrices lui ont fait savoir que certains thèmes les interpellaient, comme celui des fausses couches, des mères porteuses, de la dépression qui peut venir avec le désir de la maternité. « Ça a permis d’avoir de beaux échanges. »

Isabelle Petit note que les femmes se mettent beaucoup de pression. « Aujour­d’hui, beaucoup de jeunes femmes veulent contrôler leur vie de mère comme elles contrôlent leur agenda : ça doit arriver dans une case bien précise de leur parcours professionnel. On planifie quelque chose et, en fait, on ne laisse peut-être pas la place à la part de magie qu’il peut y avoir là-dedans. »

Faire la paix

L’auteure, elle, a finalement eu deux beaux garçons, mais elle a dû patienter presque six ans avant de donner naissance au premier, et trois ans avant d’accueillir le deuxième.

« Ça a été long. Dans le roman, il y a des choses que j’ai vécues, d’autres où ce n’est pas moi. Mais ce sont des émotions qui restent très présentes, ensuite », partage-t-elle.

« Quand on regarde autour de nous, beaucoup de femmes peuvent se reconnaître. Il y a beaucoup de couples qui n’ont pas réussi à avoir un enfant, ou qui ont un enfant avec une maladie quelconque, ou qui ont vécu une fausse couche. C’est quelque chose qu’on n’oublie pas. »

Isabelle ne voulait pas écrire un livre déprimant et s’est assurée d’inclure des moments de grande légèreté dans l’aventure de Laurie. Elle s’est sentie très bien en l’écrivant. « Quand on est capable de rire de quelque chose, c’est que la paix est faite. »

► Isabelle Petit est conseillère en communications à la Ville de Québec.

► Elle a aussi publié en 2017 Je n’ai plus 20 ans... et alors ? chez Les Éditeurs réunis.