«Montréal a cru en nous avant tous les autres»

L’histoire d’amour entre les Backstreet Boys et Montréal se poursuit toujours. À l’aube de la sortie de leur neuvième album, les cinq chanteurs ne sont pas près d’oublier que c’est ici même, dans la métropole, que tout a réellement débuté. « Si ce n’avait pas été de Montréal, je ne suis pas certain qu’on aurait connu du succès en Amérique du Nord », assure Howie Dorough.

Difficile, ou plutôt impossible, de faire une entrevue avec les Backstreet Boys sans discuter de Montréal. Après tout, comme le reconnaît Howie Dorough, l’impact de la métropole sur leur carrière est aussi grand qu’indéniable.

« Montréal a une place vraiment très spéciale dans mon cœur. Et je sais qu’il en est de même pour les autres membres du groupe. Vous avez cru en nous avant tous les autres. C’est le genre de chose qui ne s’oublie pas. On va toujours se souvenir de nos passages à MusiquePlus, de nos entrevues avec Sonia Benezra et de nos fans chez vous », confie Howie Dorough en entretien téléphonique au Journal.

Album et tournée

Ça tombe bien puisque les Backstreet Boys seront bientôt de passage en ville. Le boyband américain prendra la route ce printemps pour une nouvelle tournée qui s’arrêtera au Centre Bell cet été, histoire de présenter aux fans les pièces de DNA, leur dernier effort déposé dans les bacs hier.

La parution de ce neuvième album marque le retour des Backstreet Boys chez les disquaires, après une absence de près de six ans. Les cinq chanteurs n’ont pas chômé durant cette période. Mais Howie Dorough reconnaît que plusieurs ont une tout autre impression.

« Certains croient que les Backstreet Boys se sont séparés parce qu’ils n’ont pas entendu de nouvelles chansons durant un bon moment. Mais on achève notre résidence à Las Vegas, on a eu différents projets de télévision... On s’est tenus occupés », explique le chanteur­­­.

Il faut dire que DNA est le fruit d’un processus qui a été particulièrement long. Car au fil des étapes de sa création, l’album a pris plusieurs directions bien différentes avant de devenir ce que les fans peuvent désormais entendre.

« Au départ, on voulait prendre une direction pop. Puis on a étudié la possibilité d’aller vers le country, ensuite ça a été l’électro. Mais on a réalisé qu’on n’avait pas à choisir un seul genre. Parce que, finalement, c’est ça les Backstreet Boys : un amalgame de différents éléments. C’est notre ADN » , explique Howie Dorough.

Souvenirs à profusion

Évidemment, le célèbre boyband américain ne se contentera pas d’offrir les pièces de son dernier album lorsqu’il montera sur la scène du Centre Bell en juillet. Après deux décennies de carrière – et surtout de succès – Howie, Nick, Brian, Kevin et A.J. entendent bien faire revivre une foule de souvenirs à leurs admirateurs.

« Soyons réalistes ; on vieillit, alors on ne peut pas refaire sur scène toute la gymnastique qu’on s’imposait pour nos premières tournées (rires). Mais on veut tout faire pour raviver les souvenirs des spectateurs associés à nos chansons en offrant le plus de nos succès possible. On a même décidé de ramener la chorégraphie de As Long As You Love Me. Je crois que ça va faire plaisir à plusieurs de nos fans de première heure », avance-t-il.

L’année 2019 s’annonce donc particulièrement chargée pour les Backstreet Boys.

Et avec un nouvel album et une tournée à venir, le constat est évident.

« Eh oui. Backstreet’s back », confirme Howie Dorough en riant.

L’album DNA est présentement en vente. Les Backstreet Boys seront en spectacle au Centre Bell de Montréal le 15 juillet.