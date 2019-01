Pas d’Alex Smith en 2019?

Les Redskins de Washington devront probablement se passer des services du quart-arrière Alex Smith lors de la saison 2019.

C’est du moins ce que l’organisation de la capitale américaine se prépare à faire, selon ce que des sources proches de la formation ont révélé au réseau NFL Network. En effet, les Redskins seraient persuadés que Smith ne sera toujours pas remis de sa grave blessure à la jambe droite.

Le pivot de 34 ans a subi une fracture ouverte à la jambe dans un affrontement contre les Texans de Houston, lors de la 11e semaine d’activités. Il a ensuite souffert d’une infection après avoir été opéré et des images récentes de sa jambe ne laissent présager rien de positif.

Il semblerait toutefois que la formation de Washington n’a pas lancé la serviette.

«On verra comment les choses évoluent, a déclaré le président des Redskins, Bruce Allen, au réseau américain. Nous sommes optimistes. Si quelqu’un peut revenir, c’est bien Alex.»

Dans l’éventualité que le pire se produise, les Redskins devront trouver une meilleure solution que lors de la dernière campagne, alors que Colt McCoy, Mark Sanchez et Josh Johnson n’ont pas été en mesure de faire le travail comme quarts-arrière. Ils pourraient se tourner vers le repêchage ou le marché des joueurs autonomes, mais le contrat de Smith pourrait représenter un boulet au niveau du cap salarial.

Le quart, qui a également porté les couleurs des 49ers de San Francisco et des Chiefs de Kansas City, est sous contrat jusqu’en 2022 et représentera plus de 20 millions $ sur la masse salariale de son équipe.