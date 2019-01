Photos souvenirs: Donald Pilon

Débuts avec son frère

Photo courtoisie, Elephant

Daniel et Donald Pilon dans une scène du film de Gilles Carle Le viol d’une jeune fille douce sorti en 1968. Le cinéaste avait remarqué Donald alors que le jeune homme natif du Plateau-Mont-Royal travaillait à l’Expo 67 avec son cadet. Les deux frères ont joué ensemble dans plusieurs films de Carle en début de carrière. Daniel est décédé en 2018 à 77 ans.

Succès fous

Photo d’archives

Deux Donald, Lautrec et Pilon, très populaires au cours des années 1970, qui enfilaient les rôles au cinéma. Les beaux comédiens (et animateurs) ont notamment joué ensemble dans les longs métrages de Claude Fournier Deux femmes en or et Les chats bottés, ainsi que dans Gina de Denys Arcand. À quelques exceptions près, Donald Pilon jouait à l’époque dans deux longs métrages par année.

Un chouchou

Photo d’archives

En compagnie de Gilles Carle qui lui confia huit rôles dans ses films, dont celui de Thomas, un paysan contestataire dans La vraie nature de Bernadette (Micheline Lanctôt) pour lequel le comédien remporta un prix Génie en 1972. Ce film phare du cinéma québécois fut en nomination au Festival de Cannes. Pilon et Carle sont restés proches jusqu’au décès de ce dernier en 2009.

Plus de 80 rôles

Photo d’archives, Normand Pichette

En entrevue au mois de mars 1978, il y a plus de 40 ans, Donald Pilon, à l’aube de ses 40 ans, exerçait le métier depuis une dizaine d’années et avait joué une vingtaine de rôles. En cinquante ans de carrière (en 2018), il a joué près de 80 rôles, dont 30 au cinéma et presque autant à la télé et au théâtre.

Stan Labrie

Photo d’archives, Luc Belisle

À l’hiver 1984, le beau Donald Pilon reprenait le rôle de Stan Labrie, un ami de Napoléon (Pierre Curzi) dans le film Le Crime d’Ovide Plouffe réalisé par Denys Arcand. C’était la suite du film Les Plouffes réalisé par Gilles Carle quelques années plus tôt, inspiré du roman de Roger Lemelin aussi adapté pour la radio et la télévision.

► On pourra voir Donald Pilon dans le nouveau film d’André Forcier La beauté du monde qui raconte la venue sur terre du Frère Marie-Victorin, 75 ans après sa mort, pour sauver la flore du Québec auprès d’Albert Payette (Roy Dupuis) un ex-agronome repenti devenu apiculteur. Avec une grosse distribution, dont Christine Beaulieu, Mylène MacKay, Louis Champagne, Pascale Montpetit, France Castel, Anne Casabonne et Gaston Lepage.

► Donald Pilon est du documentaire Des histoires inventées sur le cinéaste André Forcier, que l’on surnomme l’enfant terrible du cinéma québécois. Le réalisateur Jean-Marc E. Roy a recréé des scènes de chaque film de Forcier pour créer une œuvre unique à l’image du réalisateur. Ont collaboré une pléiade d’artistes, dont Roy Dupuis, Céline Bonnier, Marie Tifo et Rémy Girard.

► À la Cinémathèque dès le 25 janvier.