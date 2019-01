Remparts : Pierrick Dubé anime le spectacle contre les Foreurs

À leur troisième match en autant de jours, les Remparts n’ont pas trop ressenti l’effet de la fatigue tandis que Pierrick Dubé s’est éclaté sur la patinoire du Centre Vidéotron, en route vers une victoire convaincante de 5-2 aux dépens des Foreurs de Val-d’Or, dimanche après-midi.

L’attaquant de 18 ans a propulsé les siens en inscrivant un premier tour du chapeau dans la LHJMQ, enfilant ses 12e, 13e et 14e buts de la saison. Deux pièces de jeu habilement préparées à la période médiane alors qu’il a touché la cible à la manière d’un élan de frappeur de baseball sur sa troisième réussite, au dernier engagement.

«Ça a été un bon match pour notre trio et en tant qu’équipe. Avec [Andrew] Coxhead et [Thomas] Caron, ça fait trois matchs qu’on joue très bien ensemble. On n’avait pas été capable de concrétiser à Rimouski et je pense que ça a ressorti dans les deux derniers matchs», a souligné Dubé dont le dernier triplé remontait au tournoi de la coupe Telus en avril 2017 quand il portait les couleurs du Blizzard du Séminaire Saint-François.

L’entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy ne s’étonne guère des succès actuels de son numéro 72 qui revendique désormais 20 points en 45 rencontres. Outre la performance dominicale, Dubé avait été un rouage important dans les gains au début du mois dans les Maritimes.

«Ça faisait partie du plan. On savait qu’il n’avait pas eu beaucoup de glace l’an passé. C’était le plan, mais en même temps, il fallait être patient avec lui et on voulait aussi s’assurer qu’il faisait les bonnes choses sur la patinoire. Il mérite beaucoup de crédit pour ce qui lui arrive présentement», a mentionné le Diable en chef en point de presse.

Changement de rythme

Si les Remparts terminaient une séquence de trois matchs en autant de jours, c’était la même chose pour les Foreurs, défaits à leurs deux premiers rendez-vous de la fin de semaine.

Il s’agissait d’ailleurs d’une première victoire en quatre affrontements cette saison entre les deux équipes pour les hommes de Patrick Roy, qui ont manqué d’opportunisme au premier tiers. Félix Boivin avait donné les devants aux visiteurs lors d’un double jeu de puissance.

«On savait qu’ils allaient sortir forts. Ils ont travaillé plus fort que nous. Notre exécution n’était pas toujours là. Dans notre zone, on ne bougeait pas assez nos pieds. Il va falloir se retrousser les manches», a réagi le pilote des Foreurs, Pascal Rhéaume.

«J’ai trouvé que notre échec-avant était bon, que nos défenseurs étaient bien impliqués en offensive et à l’intérieur de notre structure, les gars ont démontré beaucoup d’intensité. On oublie parfois que c’est un troisième match en trois jours pour les deux équipes et j’ai trouvé que les deux équipes ont montré beaucoup d’énergie dans un contexte comme celui-là», a renchéri le «33».

En vitesse

En congé lundi et mardi, les Diables rouges reprendront le collier mercredi en prévision de la visite des pauvres Sea Dogs de Saint John et de l’ancien capitaine Benjamin Gagné, vendredi soir. Avant la rencontre, l’organisation en profitera pour rendre hommage à Maurice Filion pour l’ensemble de son œuvre avec les Remparts et les Nordiques. M. Filion est décédé à l’été 2017 à l’âge de 85 ans.