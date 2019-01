«Rien ne bat ce que je vis au tournoi» -Patrick Dom

Le jour où Patrick Dom a fait le saut au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, il a fait un pari risqué, mais qu’il n’a jamais regretté. Cette décision allait le propulser sur un chemin parsemé d’amitiés sincères et de moments inoubliables.

« Tu t’en rends compte, j’avais une job stable à la cimenterie Saint-Laurent, avec de bonnes conditions, un bon salaire, et j’ai tout laissé pour un emploi de six mois par année, payé par un sous-contractant qui me demandait de passer chercher mes payes à la gare d’autobus de Québec. Ça aurait pu être tout un move de sans-génie. »

Et devinez quoi ? La cimenterie Saint-Laurent a fermé ses portes 18 mois après son départ. « Je pense qu’il n’y a pas de hasard. Le karma, je crois à ça », lance le principal intéressé.

Il faut dire que le Tournoi faisait autant partie de l’ADN de Québec que de celui de Patrick Dom, devenu directeur général du Tournoi il y a maintenant 18 ans. Du plus loin qu’il se souvienne, il assistait à l’événement comme spectateur avec ses amis du Patro Roc-Amadour.

Il a aussi vécu le Tournoi comme joueur, en 1979. Des moments extraordinaires dont il se souviendra toute sa vie, et ce, même si son équipe, la meilleure de la région, s’était fait laver 8 à 1 contre une formation de la Beauce.

Adolescent, M. Dom s’est impliqué comme bénévole, chauffeur, registraire et vendeur. Il n’a jamais cessé de grandir au sein de l’organisation, qu’il a fini par connaître par cœur et considérer comme une grande famille.

Valeurs du Patro

Les parents de Patrick Dom, d’origine belge, sont arrivés à Québec quelque temps avant sa naissance. Son père, mécanicien diesel pour General Diesel, avait le choix de s’établir au Québec ou au Congo. Il a fait le bon choix, estime aujourd’hui son fils aîné, qui mentionne n’avoir jamais rien eu de commun avec son père, à part le fait d’avoir hérité de son côté travaillant.

Patrick Dom a un frère qui vit à Montréal. Leur père est décédé en 2006 et leur mère en 2008. Pour sa part, il n’a jamais conservé de liens avec la parenté en Belgique, où il est allé la dernière fois à 12 ans. « J’ai haï ça pour m’en confesser », exprime-t-il sans détour.

Élevé dans Limoilou, Patrick Dom ne s’en cache pas : ses amis et lui n’étaient pas des enfants de chœur. « Ça brassait à l’époque dans le coin, alors des claques sur la gueule, on en a donné et on en a eu, mais, quelque part, on avait un bon fond. »

Les jeunes de sa bande ont appris les valeurs qui ont ensuite guidé leur vie en fréquentant le Patro Roc-Amadour. « Nos mères ne nous cherchaient jamais, on était toujours rendus là. » Il en a conservé de précieuses amitiés, dont Michel Plante, actuel président du Tournoi, Jean-François Plante, emporté par un cancer en 2015, et Anthony Murphy, vice-président du comité exécutif de l’événement.

Affaire de famille

Le Patro lui a aussi permis de rencontrer celui qui allait devenir son bras droit et son coordonnateur du Tournoi, Éric Chiasson. « Il a commencé comme mascotte au Tournoi, et j’étais son moniteur au Patro. C’est quand même spécial », raconte-t-il.

C’est aussi au Patro que M. Dom a rencontré, à l’adolescence, celle qui allait devenir la mère de ses deux enfants, Ginette Légaré. Fille d’Alex Légaré, cette dernière agit comme comptable et adjointe administrative dans l’organisation depuis de nombreuses années.

M. Légaré, faut-il le rappeler, a présidé le Tournoi pendant 26 ans. Patrick Dom a beaucoup appris de lui, et il lui en sera éternellement reconnaissant. Il est décédé en 2002, à l’âge de 75 ans.

Un regret

Se décrivant davantage comme un émotif qu’un impulsif, Patrick Dom parle parfois « comme un livre auquel il manque des pages », dit-il. « Ce n’est pas une excuse, mais je suis comme ça. Et ce n’est pas parce que ça sort carré que je n’aime pas la personne. »

Pour cette raison, il a refusé de devenir président du Tournoi, poste qui lui a été offert dans le passé. « J’ai toujours pensé que ce n’était pas pour moi, confie-t-il. Je ne serais pas bon, car je suis trop direct, pas assez diplomate. »

En 2011, Patrick Dom a reçu des offres alléchantes auxquelles il a pris le temps de réfléchir, mentionne-t-il, sans vouloir en dire plus. La rumeur avait circulé dans les médias, à l’époque. Mais il était loin d’en avoir fini avec le Tournoi, et a décidé de rester. Encore une fois, il ne l’a jamais regretté. « Rien ne va battre ce que je vis au Tournoi », lance-t-il, l’œil étincelant.

Il n’est d’ailleurs pas tellement du genre à avoir des regrets, sauf pour un événement en particulier pour lequel il n’avait pas de contrôle. Il l’a raconté avec peine, un jour, lors d’un point de presse très émotif du Tournoi pee-wee de Québec, à la demande de mon défunt collègue Albert Ladouceur. Il y est revenu en toute fin d’entrevue, encore très émotif.

« Mon fils Anthony a joué au Tournoi pee-wee, mais M. Légaré n’a pas eu le temps de le voir, et ma mère non plus, car ils étaient décédés. C’est dommage, mais c’est la vie. »

Mme Légaré et M. Dom sont séparés depuis des années, mais ont toujours continué de travailler ensemble. Elle s’est même jointe à nous pendant l’entrevue pour une tournée de souvenirs. « Elle se rappelle tout, elle a tellement de mémoire », me dira M. Dom quelques minutes avant son arrivée.

Édition spéciale

Cette année, le Tournoi en sera à sa 60e édition, et se déroulera de nouveau entièrement au Centre Vidéotron et au Pavillon de la jeunesse. Tout est d’ailleurs fin prêt, après une année complètement folle à tout planifier pour son équipe et lui. Il est particulièrement fier des capsules vidéo préparées pour l’occasion.

« Gérard Bolduc (fondateur du Tournoi) et Alex Légaré ont construit la maison la plus solide de la terre, et maintenant c’est à nous de l’entretenir, dit-il, à partir des valeurs qu’ils nous ont apprises. »

En rafale

Chanson du tournoi

Il y a des classiques qui ne peuvent être remplacés et Patrick Dom l’a bien compris lors de la cinquantième édition du Tournoi, en 2009. « Je ne me suis jamais fait ramasser de même », se souvient-il. La nouvelle chanson-thème interprétée par Martin Deschamps, Pee-Wee, n’a en effet été diffusée que lors de la première journée, après quoi elle a été reléguée aux oubliettes. « Les gens, surtout les habitués, étaient fâchés et m’arrêtaient pour me demander ce que c’était, ça. »

Bible des 60 ans

Tous ceux qui ont eu la chance de participer au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, ou de s’y impliquer d’une quelconque façon depuis 60 ans, devraient se procurer le magnifique ouvrage réalisé pour souligner cet anniversaire. Intitulée La partie n’est pas terminée, cette bible de l’histoire du tournoi recèle une foule de magnifiques photos de joueurs. Le livre retrace aussi de nombreuses anecdotes, citations et statistiques qui plairont aussi à tous les amoureux de hockey et de cet événement incontournable de Québec. Quel impact a eu le Tournoi sur Guy Lafleur, Wayne Gretzky et autres légendes du hockey ? Les réponses surprennent et les révélations abondent. Chapeau aux auteurs, Jean-Pierre D’Auteuil et Jean-Philippe Otis, pour avoir relevé le défi de main de maître.