Sauvée par la création de bijoux

Une maman de Québec dont le nourrisson est décédé, en 2013, à la suite d’une malformation cardiaque, à cinq jours de vie, a lancé son entreprise de bijoux artisanaux afin d’honorer sa mémoire.

« Je sens que je continue à la faire vivre à travers mes créations, que je lui rends hommage », confie Mélanie Bélanger, la fondatrice de l’entreprise Bijoux Jadore.

En janvier 2013, alors enceinte de cinq mois, Mme Bélanger a appris que sa fille à naître souffrait de l’hypoplasie du cœur gauche, une malformation cardiaque qui fait en sorte qu’elle n’avait qu’un ventricule unique, le droit.

Trois jours après la naissance de Jade, le 24 mai, les médecins l’ont opérée à cœur ouvert pour entre autres implanter une artère artificielle afin de pallier la malformation.

80 % de chances de réussite

Les chances de réussite s’élevaient à 80 %, selon Mme Bélanger, qui mentionne que l’opération s’est bien déroulée avant que l’artère artificielle ne bouche.

« Les médecins ont débouché la valve, qui a rebouché », se remémore-t-elle. « Elle avait déjà des séquelles neurologiques parce que son cœur est descendu très bas. Elle a manqué d’oxygène. On a pris la décision que si ça se reproduisait, on la laisserait aller, et c’est ce qui est arrivé », raconte-t-elle, les larmes aux yeux.

Ainsi, Jade est décédée le 29 mai, à cinq jours de vie.

« Ça fait cinq ans et ça arrive encore que ce soit difficile par moment. Elle me manque, et même si tu ne l’acceptes jamais, tu te dis que c’est probablement mieux pour elle », partage la mère.

Sauvée par l’art

Afin d’honorer la mémoire de sa fille, mais aussi pour éviter de « devenir folle », Mme Bélanger, qui est maman d’un garçon de trois ans, s’est lancée dans la confection de bijoux artisanaux environ cinq mois après le décès de Jade.

Au départ, elle vendait ses créations à des collègues, des amis et des proches qui appréciaient son art, avant qu’elle conclue une entente avec la Fondation En Cœur.

« Ça m’a carrément sauvée », dit la propriétaire de Bijoux Jadore. « Ça fait du bien de donner à la fondation et, d’en haut, Jade doit être fière que je le fasse en son honneur et qu’elle vive à travers cela. »

Grâce à un partenariat avec la boutique Miste billes et bijoux, où elle achète le matériel pour réaliser des bracelets, des boucles d’oreilles et des colliers, Mme Bélanger remet 15 % de ses profits à la fondation et augmente à 25 % lors d’évènements caritatifs spéciaux. Elle crée également des collections exclusives pour la Fondation En Cœur, à laquelle elle verse alors 50 % des profits.

De plus, son employeur lui permet de vendre ses bijoux à la pharmacie où elle travaille, alors qu’elle a ouvert sa boutique virtuelle (www.bijouxjadore.com).

« J’ai des gens de l’Ontario qui ont commandé mes bijoux », s’enthousiasme Mme Bélanger, qui personnalise aussi ses créations sur demande.