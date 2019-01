Taverne Tour: déjà une quatrième édition

Petit festival qui a commencé modestement en 2016 sur le Plateau-Mont-Royal, le Taverne Tour est de retour pour une quatrième édition avec 52 groupes qui joueront dans différents lieux de l’avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent.

L’an dernier, l’équipe du Taverne Tour a remarqué que l’événement avait atteint l’ampleur idéale. Après avoir commencé avec une poignée de spectacles dans quelques bars de l’avenue du Mont-Royal, en 2016, le festival a pris une expansion rapide au cours des éditions suivantes.

« L’an dernier, on s’est dit qu’on ne voulait pas grossir davantage, mentionne Marilyne Lacombe, cofondatrice de l’événement. Les salles sont pleines et on voulait vraiment garder ce feeling-là. »

Pour cette nouvelle édition, l’organisation a ajouté quelques lieux sur le boulevard Saint-Laurent. En tout, ce sont 52 groupes qui joueront dans 17 salles, durant trois nuits, du 31 janvier au 2 février.

Découvertes et incontournables

Parmi les formations à découvrir, Marilyne Lacombe mentionne Lonely Parade, Grigs et Guerilla Toss, qui joueront toutes à la Sala Rossa, le 31 janvier. « Ce sont trois groupes menés par des femmes », souligne-t-elle.

Les autres groupes à surveiller sont Victime, Lemongrab, Yamantaka Sonic Titan et Jackson Macintosh. Dans les incontournables, le Taverne Tour présentera notamment Metz, Lydia Képinski, Les Deuxluxes, Big Business et Afrodizz.

► La quatrième édition du Taverne Tour se déroulera du 31 janvier au 2 février dans différents lieux de l’avenue du Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent. Pour la programmation : tavernetour.ca.