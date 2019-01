Tour de roue complet

Tout a commencé à la saison 2001... Il y avait d’un côté les Patriots, équipe Cendrillon menée par un jeune relativement inconnu du nom de Tom Brady, qui devait en théorie frapper son mur. De l’autre côté, il y avait la redoutable machine des Rams, qui étaient favoris pour l’emporter par 14 points, troisième plus grand écart anticipé dans l’histoire du Super Bowl. Or, ce fut plutôt le début de la dynastie de Brady et des Patriots. Dans un drôle de clin d’œil du destin, les deux rivaux se retrouveront dimanche, 17 ans plus tard, jour pour jour.