Un internaute veut recréer The Legend of Zelda...dans Doom!

À part être deux excellents jeux rétro, The Legend of Zelda et Doom n’ont pas beaucoup de choses en commun. Cela ne veut toutefois pas dire qu’un heureux mashup des jeux n’est pas une bonne idée!

Un moddeur au nom d'Exkodius a passé les trois dernières années à recréer le jeu The Legend of Zelda en utilisant le moteur de Doom, a-t-on appris via le site Kotaku ce matin.

Exkodius

Difficile de le nier: on aimerait bien traverser ce classique de la NES avec la perspective de Doom!

L’histoire ne se termine pas nécessairement bien, cependant. Exkodius n’a plus le temps de poursuivre son travail, et lance un appel aux fans du projet en partageant les fichiers sur le web. Cela permettra à d’autres moddeurs de terminer le projet, qui est déjà pas mal impressionnant.

Exkodius

«J’ai reçu plusieurs demandes de partager les fichiers sur le web, et je crois que c’est ma seule option pour le moment. J’espère que quelqu’un avec la passion ou les connaissances pourra utiliser ceci et, qui sait, peut-être le terminer!» a-t-il déclaré sur le forum.

Exkodius

À qui la chance?