Un «meeting» payant pour les Remparts

Patrick Roy a focalisé sur le positivisme avant la première des deux parties à domicile de la fin de semaine en réunissant ses ouailles ensemble. Pour Jérémy Laframboise, l’idée a été payante.

«On a eu de bons meetings hier [samedi] avant le match pour voir des choses positives qu’on faisait offensivement et d’après-moi, ça nous a aidés à avoir plus de confiance en nous», a assuré le centre de 19 ans qui a scellé l’issue du match dans une cage abandonnée.

Le grand patron des Diables rouges a détaillé sa démarche devant la presse. «On avait fait de bonnes choses dans le match contre Rimouski [vendredi soir, défaite de 5-1], mais malheureusement, ce n’était pas assez avec constance, et c’est un peu ça que j’essayais de passer comme message.»

Les quatre points engrangés permettent aux Québécois de toujours aspirer à la cinquième position de la Conférence de l’Est bien que la tâche semble colossale. Avec 52 points, les Remparts sont à six points des Wildcats (7es), et à sept des Saguenéens (6es) et des Islanders de Charlottetown. (5e)

«Dans ma tête, on va finir huitième dans notre conférence, mais là, je regarde et Moncton est à notre portée. Chicoutimi a gagné un fort match [contre Halifax]. Je ne sais pas ce qui peut arriver, dépendamment de la façon dont on va jouer dans les 19 derniers matchs qu’il nous reste. Pour le moment, on veut se concentrer sur la façon dont nous on joue», a expliqué Roy.