Un miracle malgré les séquelles

Sisi God, sa conjointe et Yvon Michel racontent la même histoire. Deux fois, on a constaté la mort cérébrale d’Adonis Stevenson. Deux fois, on a cru que la dernière heure était arrivée pour le boxeur.

Adonis n’est pas mort. Même qu’hier, quand Yvon Michel et Alexandra Croft sont allés le visiter à l’hôpital, ils ont retrouvé un homme capable de parler avec des phrases complètes, de bouger les mains et les bras, de se tenir debout et de faire difficilement quelques pas avec l’aide d’une marchette. En plus, Stevenson n’est plus intubé et est maintenant capable de se nourrir.

À son arrivée dans la chambre en isolation de Stevenson, Alexandra Croft a éclaté en pleurs. Sans doute que l’aspect physique de Stevenson surprend au premier regard. Il est très amaigri et sa masse musculaire a fondu comme neige au soleil d’avril. C’est quand même Adonis qui l’a réconfortée en lui disant que le pire était passé et qu’il n’était plus en danger de mourir.

Adonis parle en anglais avec Sisi, en français avec Yvon Michel et en créole avec sa mère et sa famille.

Des progrès stupéfiants

Malgré ces progrès, Stevenson doit endurer de lourdes séquelles de son accident cérébral du 1er décembre.

Il ne voit pas de l’œil gauche et un côté de son corps est à demi paralysé. Mais le boxeur, selon Simone God, se bat très dur contre la souffrance, la douleur et les difficultés rencontrées lors de la rééducation.

Malgré ces obstacles, les spécialistes, tout comme les proches d’Adonis Stevenson, soutiennent que les progrès de l’ancien champion sont stupéfiants. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, à son arrivée à l’hôpital, la neurochirurgienne a constaté que le cerveau de Stevenson était déjà « engagé ». C’est le terme employé quand le cerveau, trop enflé, n’a plus de place dans la boîte crânienne, et semble glisser dans l’orifice de la nuque.

Une heure plus tard, Stevenson a bougé une main et la chirurgienne a viré de bord et est revenue pour tenter une opération désespérée.

On le sait, Stevenson a été plongé dans un coma artificiel. Mais dans la nuit du 9 décembre, on a prévenu Sisi God, sa conjointe, de considérer la possibilité de débrancher le corps de Stevenson. Il était au plus mal. Les images d’imagerie de son cerveau montraient que des zones importantes étaient gravement atteintes. D’ailleurs, les médecins en conférence de presse ont déclaré que Stevenson, une fois sorti du coma, souffrirait de séquelles majeures.

Forte constitution

L’ancien champion est encore passé à travers.

Il s’est réveillé de lui-même, il y a quelques semaines, et depuis il s’est appliqué avec acharnement à faire des progrès.

Sa très forte constitution et son rythme de vie très sain depuis plus de dix ans peuvent l’expliquer. Mais encore là, les spécialistes de l’hôpital de l’Enfant-Jésus pourront mieux faire comprendre aux gens ce qui a pu se passer quand ils daigneront parler.

Pour l’instant, les chirurgiens n’ont pas encore reposé la partie prélevée de la calotte crânienne de l’ancien champion lors de sa trépanation, mais selon les informations obtenues, ce n’est pas une urgence.

On préfère attendre que le patient ait fait d’autres progrès.