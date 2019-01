Une autre tempête s'approche du Québec

Les Québécois se remettent à peine de la tempête qui s'est abattue sur la Belle Province la semaine dernière que, déjà, une nouvelle bordée est attendue dès mardi.

À Montréal, la neige devrait commencer à s'abattre au cours de la nuit de lundi à mardi pour tomber sans discontinuer jusqu'à la nuit suivante, voire mercredi matin. En tout, entre 10 et 15 cm devraient s'accumuler dans la métropole et ses environs sur une trentaine d'heures, a expliqué Dominic Martel, météorologue chez Environnement Canada.

Du côté de Québec, la neige débutera et se terminera quelques heures plus tard. Les accumulations pourraient également être plus importantes par endroits, notamment du côté de l'Estrie et de la Cote-Nord, où environ 20 cm de neige pourrait s'accumuler.

Les météorologues de Météomédia prévoient un scénario sensiblement similaire pour la tempête à venir, alors qu'entre un et trois cm sont attendus lundi et 15 cm mardi dans la région de Montréal, selon les prévisions de l'entreprise.

De son côté, le site AccuWeather prédit qu'entre 20 et 35 cm de neige s'abattront sur la métropole d'ici mercredi matin.

Des rafales entre 45 km/h, selon Météomédia, et 60 km/h, selon Environnement Canada, pourraient générer de la poudrerie et compliquer les déplacements.

Une tempête «normale»

Contrairement à la tempête glaciale qui a touché le Québec il y a une semaine, celle qui s'annonce promet d'être plus normale, avec une hausse des températures qui devraient attendre -3 °C mardi.

«Il s'agit d'une dépression qui arrive des Prairies, après un petit passage au sud et sur les Grands Lacs. Elle est moins chargée en humidité qu'une dépression qui arriverait des États-Unis», a expliqué Dominic Martel, en précisant que l'on peut s'attendre à recevoir une neige lourde mardi.

La météo a joué au yo-yo ces derniers jours, oscillant entre des températures glaciales et un redoux marqué par de la pluie et du verglas à Montréal. «C'est assez typique de janvier», a commenté M. Martel, en soutenant qu'il n'y a rien d'anormal dans ces brusques écarts de températures.

Par ailleurs, le soleil devrait être au rendez-vous pour la deuxième moitié de la semaine, alors que le mercure plongera sous la barre des -10 °C.