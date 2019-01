Une coïncidence qui a bien tourné

Après l’étoile montante Courtney Lee Sarault, qui a vu son parcours à l’épreuve de 1000 m s’arrêter en quart de finale, le patineur originaire de Sherbrooke a créé le meilleur suspense de la journée pour l’équipe canadienne en atteignant la demi-finale sur cette même distance. Perreault n’a cependant pu résister à l’assaut de deux Coréens et il a terminé cinquième de la course, conséquence d’une fatigue accumulée après trois longues journées sur la glace.

« Mon niveau d’expérience a vraiment monté durant la fin de semaine. À voir toutes les stratégies des patineurs des autres pays, je sais que ça va me rendre meilleur si je participe aux mondiaux de l’an prochain », croit l’athlète de 18 ans, meilleur Canadien à ces championnats avec un cinquième rang au 1500 m de samedi, et le neuvième au 1000 m de dimanche.

« Au début de la fin de semaine, je regardais les gars des autres pays et je me disais : “Ils ont de grosses jambes et ils sont forts, alors que moi, je suis petit et j’ai des petites jambes.” Après quelques courses, je me suis répété que je suis peut-être petit, mais que je suis quand même capable de compétitionner contre eux », a réalisé celui qui deviendra l’un des principaux prétendants aux Jeux du Canada à Red Deer dans trois semaines.