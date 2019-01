Une erreur tactique fait reculer Dustin Cook au 23e rang

Outre une erreur qui lui a fait perdre du temps précieux, Dustin Cook a profité de la Coupe du monde de Kitzbühel, en Autriche, pour démontrer son meilleur ski jusqu’à maintenant cette saison et prendre, au passage, le 23e rang du super-G, dimanche.

«J’ai fait une erreur tactique et je suis allé pour une des portes extérieures, ce qui m’a coûté beaucoup de temps. Le reste de la course était correct. Les conditions étaient bonnes, mais il y avait beaucoup de bosses et de glace, a expliqué Cook qui a arrêté le chrono à 1 min 14,60 s. C’était dans mon meilleur ski de l’année, à part l’erreur. Je ne dirais pas que je suis satisfait, mais il y a des choses positives à retenir de cette course.»

Cook a terminé à 1,53 s du gagnant de l’épreuve, l’Allemand Josef Ferstl (1:13,07). Le Français Johan Clarey (+0,08 s) et l’Italien Dominik Paris (+0,10 s) ont récolté l’argent et le bronze.

Il s’agissait pour le skieur de Lac-Sainte-Marie d’une toute dernière compétition avant le grand rendez-vous de la saison, les Championnats du monde, qui auront lieu du 4 au 17 février, à Are, en Suède.

En attendant, Cook reprendra l’entraînement. Ses objectifs sont clairs pour cette compétition majeure. «Je vais faire de bons entraînements d’ici là et tout faire pour monter sur le podium», a-t-il dit.