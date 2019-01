Une véritable invasion

SAN JOSE | Dans un passé pas si lointain, il fallait avoir quelques années d’ancienneté derrière la cravate pour réussir à se faufiler parmi les étoiles de la LNH. Désormais, ce n’est plus le cas.

Sur les 44 joueurs invités à San Jose, ce week-end, plus du quart (13) de ces derniers étaient âgés de 23 ans et moins (en incluant Nathan MacKinnon, blessé).

Au sein du groupe, on comptait même deux recrues : Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver, et Miro Heiskanen, des Stars de Dallas.

À titre comparatif, seulement quatre joueurs sur 46 faisaient partie de ce groupe d’âge la dernière fois que San Jose a accueilli l’événement, en 1997 : Paul Kariya, Oleg Tverdovsky, Jason Arnott et Eric Lindros.

« Aujourd’hui, tous les jeunes qui arrivent dans la LNH sont de bons patineurs et sont excellents en maniement de la rondelle. Le jeu est peut-être plus vite qu’il y a 10 ans. C’est peut-être ce qui explique cette réalité », a-t-il indiqué.

« C’était possible avec des gars comme Sidney Crosby ou Connor McDavid, mais pas chez les autres. Un défenseur n’entrait pas dans la ligue en étant dominant comme Thomas Chabot, par exemple », a-t-il poursuivi.

Palmieri se sent vieux

En plus, il a fallu le forfait de Taylor Hall, son coéquipier chez les Devils, pour qu’il obtienne son carton d’invitation.

« On en a quelques-uns [bons jeunes] chez les Devils. Je pense à Nico Hischier, entre autres. En plus, il vient tout juste de passer son examen de conduite. Ça me donne un coup de vieux », a-t-il ajouté, dans un éclat de rire.