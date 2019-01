10 raisons pour lesquelles tu ne dois PAS «stalker» ton ex sur les réseaux sociaux

Quand on se sépare, il est TRÈS tentant de continuer à suivre son ex sur les réseaux sociaux, mais pour son rétablissement personnel, il ne faut surtout pas!

Avec Instagram, Facebook ou Snapchat, on peut avoir accès à la vie de n'importe qui en un seul clic.

C'est trop facile de prendre des nouvelles de son ex une fois de temps en temps ou carrément de façon obsessive!

Pour protéger ton coeur et passer à autre chose rapidement, voici les 10 meilleures raisons de NE PAS «stalker» ton ex:

1. C’est ce qu’il veut

Probablement que ton ex se doute que tu vas le «stalker» et si tu le fais, cela va flatter son ego!

Mais si tu ne le fais pas, il va se demander pourquoi et se dire que tu es passée à autre chose. C’est exactement ce qu’on veut!

2. Les gens peuvent facilement mentir sur les réseaux

Puisqu’il espère secrètement que tu vas regarder ses contenus, ton ex va faire exprès de publier des photos pour te rendre jalouse!

Il va se «taguer» partout et faire comme s'il passait le plus beau moment de sa vie, mais il est probablement en train de pleurer en jouant au PS4.

3. Tu vas te comparer

Si ton ex commence à voir une nouvelle personne, tu vas te comparer à elle.

Le fait qu'il soit de nouveau en relation ne veut pas dire que la nouvelle personne est meilleure que toi, mais simplement que vous étiez un mauvais «match».

4. Ça va ralentir ta guérison

En «stalkant» ton ex, tu te fais du mal chaque fois.

Chaque photo regardée, chaque Tweet que tu lis ou publication Facebook que tu vois, c’est comme si quelqu’un te donnait un coup de poing. Pour aller mieux, coupe le contact!

5. Tu ne pourras pas rencontrer quelqu’un d’autre

Si tu ne cesses de «stalker» ton ex, tu continueras de penser à lui et tu n’ouvriras pas ton coeur à une nouvelle personne.

En plus, si jamais tu rencontres quelqu’un et qu’il voit que tu passes ton temps sur le compte Instagram de ton ex, il va savoir que tu n’es pas passée à autre chose.

6. C’est une perte de temps

Tu perds de ton précieux temps à donner de l’énergie à une personne qui n’est plus là pour toi.

Au lieu, prends soin de toi, va marcher dehors, écoute un podcast, va au gym, appelle ta BFF, n'importe quoi! Tu ne le regretteras pas.

7. C’est risqué

Si tu essaies de le «stalker» sans te faire prendre, c’est un jeu dangereux!

Tu n’es pas à l’abri d'aimer une photo sans faire exprès ou d’oublier qu’il peut voir que tu as regardé ses stories Instagram! Tu es bien mieux de ne pas prendre le risque.

8. Ça ne va pas s’arrêter là

Ça commence avec les réseaux sociaux, mais tu pourrais rapidement te mettre à aller au même bar que lui ou même planifier un voyage en même temps!

Cela peut vraiment faire boule de neige et tu pourrais perdre le contrôle.

9. Tu pourrais lui faire de la peine

Bon, il faut aussi un peu penser à l’autre.

C’est possible que si ton ex remarque que tu regardes tout ce qu’il/elle publie, il/elle peut penser qu’il/elle aura une autre chance avec toi. Ça lui brisera le coeur quand il réalisera que c’est faux!

10. Tu pourrais devenir Joe dans You!

Bon, ok, on exagère, mais fais le quiz pour savoir de Zéro à Joe dans You, à quel point es-tu «stalker»?

La morale de l’histoire est: tu es mieux de supprimer ton ex ou de carrément le bloquer!

Si tu as peur qu’il te trouve dramatique, tu peux simplement cacher ses publications, mais on s’en fout de ce qu’il pense.

Crois-nous, c’est pour le mieux!

