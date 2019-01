Aller faire sa vie en région? Un choix de plus en plus tentant

Parce que les régions du Québec ont un important besoin de main-d’œuvre, elles offrent aux jeunes travailleurs des occasions de carrière particulièrement intéressantes. Mais au-delà de l’épanouissement professionnel, c’est la qualité de vie en région qui convainc beaucoup de jeunes d’aller s’installer à l’extérieur de Montréal et de Québec.

Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier voyage souvent à travers le Québec. Il se souvient très bien de la réponse d’un employé de Desjardins qui avait déménagé de Montréal à Trois-Rivières et auquel il avait demandé ce qu’il prévoyait faire après sa journée de travail : «Je vais à la pêche! Je passe à la maison prendre mon fils et nous allons pêcher ensemble de six à huit heures du soir.»

Profiter de la nature en ayant des activités à l’extérieur, avoir du temps pour sa vie de famille et ses loisirs, éviter les foules et les embouteillages, pouvoir s’acheter une maison avec un grand jardin, avoir le sentiment de faire partie d’une communauté locale : ce sont quelques-uns des atouts qu’apprécient les Québécois qui vivent et travaillent en région.

Pour la troisième année consécutive, Guy Cormier est président d’honneur de la Semaine des régions. Du 4 au 8 février, cet événement sensibilisera les jeunes de Montréal et de Québec aux attraits de la vie hors des grands centres.

«Au fil de mes visites, j’ai pu constater à quel point les régions du Québec offrent aux jeunes des occasions d’emploi attrayantes, explique Guy Cormier. On y trouve une foule d’entreprises dynamiques dans des secteurs très variés, qui sont désireuses d’accueillir des jeunes diplômés pour leur proposer des carrières enrichissantes. En plus d’employés et de techniciens spécialisés, toutes ces entreprises ont besoin de professionnels en TI, en finance et comptabilité, en ventes et marketing. Il y a également de bonnes perspectives d’emploi pour des postes qui exigent des compétences techniques : électriciens, soudeurs, machinistes, etc.»

Une série d’activités pour informer les jeunes des perspectives en région

Pourtant, beaucoup de jeunes des grandes villes ignorent que les régions ont besoin d’eux! Initiative de l’organisme Place aux jeunes en région, la Semaine des régions vise à combler ce déficit d’information. Elle s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans, ainsi qu’aux étudiants inscrits dans certains programmes d’études de niveau professionnel, technique ou universitaire qui ouvrent des perspectives de carrière particulièrement intéressantes en région.

Le programme de la Semaine des régions s’articule autour de trois catégories d’événements :