Bergevin aux aguets

Marc Bergevin, vous l’avez entendu, s’assurera de garder à l’abri tous les espoirs de son organisation. Mais, cela ne veut pas dire qu’il ne répondra pas aux appels de ses homologues.

Il possède quelques as dans son jeu, notamment au chapitre de l’argent disponible pour acquérir un joueur de location ou tout autre patineur qui, du même coup, améliorerait les chances de l’organisation d’obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier.

Le directeur général du Canadien a peut-être lancé une tendance, l’été dernier, et il pourrait profiter de cet avantage si jamais une proposition intéressante aboutit sur son bureau.

Bergevin possède plus de 9 M$ dans ses coffres. Il peut donc aider un directeur général qui veut amenuiser sa masse salariale dans le but de transiger avec une formation qui lui permettrait de résoudre un problème à l’attaque ou à la défensive.

L’an dernier, quand il a transigé avec Kevin Cheveldayoff, des Jets de Winnipeg, les deux hommes ont conclu une transaction particulière. Bergevin a acquis Joel Armia ainsi que Steve Mason. Dans la cadre de cette transaction, Bergevin offrait un contrat permettant à Armia de toucher 1,9 M$ pour la présente saison. Également, il a pris en charge le contrat de Steve Mason, qu’il a tout de suite racheté et pour les deux prochaines saisons. Cette année et l’an prochain, le CH versera 1,2 M$ à un gardien qui n’a pas trouvé preneur ailleurs.

Une entente particulière

Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, il se peut qu’un directeur général propose à Bergevin une telle entente. Encore faudra-t-il qu’il possède un patineur qui, justement, pourrait donner au Canadien plus de profondeur que ce soit à la ligne bleue. Le Tricolore n’est-il toujours pas à la recherche d’un défenseur gaucher pouvant évoluer aux côtés de Shea Weber ou encore d’un attaquant pouvant ajouter plus de punch aux deux premiers trios ?

Avec 9 M$ dans les coffres, Bergevin peut proposer des scénarios plutôt avant-gardistes et qui peuvent donner encore plus de poids aux discussions.

On verra bien.

Dans le contexte actuel, on peut difficilement prévoir s’il y aura autant d’acheteurs que de vendeurs. Plusieurs équipes sont encore dans le coup, particulièrement dans la division Pacifique. Va-t-on prendre un risque ou simplement opter pour le statu quo ?

Depuis quelques jours, on entend le même refrain aux quatre coins de la ligue. On n’échangera pas des espoirs pour des joueurs de location. Cependant, il faut retenir que le repêchage de 2019 ne sera pas aussi captivant que ceux des dernières années. Des équipes pourraient se laisser tenter par l’idée de céder un choix de premier tour. Les Oilers d’Edmonton y songent.

Au bord du précipice

Les équipes se retrouvant au bord du précipice voudront profiter de l’occasion pour faire le ménage. Cependant, plusieurs directeurs généraux chercheront à profiter des équipes entretenant de grandes ambitions pour réaliser un coup fumant.

À Tampa comme à Toronto, à Pittsburgh comme à Washington, à San Jose comme à Columbus, à Winnipeg comme à Nashville, à Calgary comme à Boston, on se dit près du but. Un joueur pourrait faire une différence.

Donc, le marché est propice à la surenchère. Les prix sont à la hausse. Les Kings de Los Angeles exigent un choix de premier tour, un défenseur de bon niveau et un espoir pour Jake Muzzin. C’est fou, Muzzin n’est tout de même pas un candidat au trophée Norris et il ne le sera jamais.

Il y a aussi la perspective que des équipes voulant préparer la prochaine saison et voyant que les contrats à négocier avec les effectifs en place exigent un exercice financier plutôt complexe voudront amenuiser immédiatement leurs engagements monétaires.

La pause du match des étoiles aura permis aux équipes de dresser une dernière évaluation des effectifs. On doit maintenant passer à la prochaine étape.

D’ici la fin de février, on pourra résoudre certains problèmes, mais on pensera aussi en fonction de l’entre-saison, où l’on peut réaliser des transactions plus spectaculaires.

Voici une liste de certains joueurs qui ont été impliqués dans les rumeurs d’un possible changement d’adresse.

Des joueurs intéressants

1. Charlie COYLE

Photo Martin Chevalier

Ailier

26 ans, 6 pi 03 po, 220 lb, 3,2 M$ (2019-20)

Fiche : (50) 9-17=26

Un joueur qui alimente les rumeurs depuis maintenant trois ans. Un solide gabarit, un joueur pouvant apporter plus de punch à l’échec avant.

2. Colton PARAYKO

Photo AFP

Défenseur droitier

25 ans, 6 pi 06 po, 230 lb, 5 M$ (2021-22)

Fiche : (49) 8-5=13

Les Blues peuvent-ils vraiment échanger un défenseur de 25 ans ? Ne serait-il pas préférable de libérer Alex Pietrangelo ? Et les Blues ont encore espoir de participer aux séries éliminatoires.

3. Nick BJUGSTAD

Photo Martin Chevalier

Ailier /Centre

26 ans, 6 pi 06 po, 215 lb, 4,1 M $ (2020-21)

Fiche : (32) 5-7=12

Un joueur énigmatique, mais un dossier intéressant. Depuis trois ans, sa production ne répond pas aux attentes. Avec le retour de la recrue Henrik Borgström, quittera-t-il les Panthers ?

4. Patrick MAROON

Photo AFP

Ailier

30 ans, 6 pi 03 po, 225 lb, 1,7 M$ JASR

Fiche : (41) 4-10=14

Un joueur qui devait largement contribuer à l’attaque à cinq des Blues, mais il a fait chou blanc dans sa mission. Manque nettement de rapidité, mais il pourrait être une écran de sûreté pour certaines équipes.

5. Niklas KRONWALL

AFP

Défenseur gaucher

38 ans, 6 pi, 194 lb, 4,7 M$ JASR

Fiche : (48) 2-12=14

Un véritable joueur de location. 14 saisons avec les Red Wings, un solide vétéran. Il pourrait ajouter de la profondeur à une équipe ayant des objectifs très élevés.

6. Carl HAGELIN

Photo courtoisie, USA Today Sports

Ailier

30 ans, 5 pi 11 po, 185 lb, 3,7 M$ JASR

Fiche : (29) 2-4=6

Il a rendu de précieux services aux Penguins, mais avec les Kings, il n’a rien apporté de concret. Un joueur de location qu’on peut obtenir à un prix intéressant.

7. Chris TANEV

Photo courtoisie

Défenseur droitier

29 ans, 6 pi 02 po, 197 lb, 4,4 M$ (2019-20)

Fiche : (46) 2-8=10

Un défenseur fiable et, un peu comme dans le cas d’Alexander Elder, les Canucks sont-ils dans une position pour échanger un arrière de ce calibre ? Ne croient-ils pas aux séries éliminatoires ?

8. Carl GUNNARSSON

Photo Ben Pelosse

Défenseurs

32 ans, 6 pi 02 po, 198 lb, 2,9 M $ (2018-19) JASR

Fiche : (15) 2-3=5

Un défenseur à caractère défensif. Mais, pourrait-il s’assurer un poste dans la top quatre ? Il est permis d’en douter.

9. Niklas HJALMARSSON

Photo AFP

Défenseur

31 ans, 6 pi 03 po, 197 lb, 5 M$ (2020-21)

Fiche : (49) 0-5=5

Il a disputé 128 matchs des séries éliminatoires avec Chicago. Un défenseur capable d’aider Weber et d’appartenir au top quatre.

10. Kevin HAYES

Photo AFP

Centre

26 ans, 6 pi 05 po, 216 lb, 5,1 M $ (2018-19) JASR

Fiche : (39) 10-23=33

Un joueur énigmatique. Il est imposant et talentueux, sauf qu’il ne se présente pas tous les soirs. Il exige beaucoup de sous. À considérer.

11. Chris KREIDER

Photo Martin Chevalier

Ailier

27 ans, 6 pi 03 po, 216 lb, 4,6 M $ (2019-2020)

Fiche : (48) 22-15=37

Un ailier que Carey Price connaît très bien. Un bon marqueur, un attaquant de puissance et un patineur qui donnerait du punch à l’attaque à cinq de toutes les équipes.

12. Mats ZUCCARELLO

Photo AFP

Ailier

31 ans, 5 pi 08 po, 184 lb, 4,5 M$ (2018-19)

Fiche : (35) 8-16=24

Il est petit, mais c’est aussi un joueur qui ne ménage pas les efforts. Toutefois, pour plusieurs équipes, son gabarit pourrait être un handicap. Il trouvera preneur.

13. Brayden SCHENN

Photo AFP

Centre / Ailier

26 ans, 6 pi 01 po, 200 lb, 5,1 M $ (2019-2020)

Fiche : (44) 9-17=26

Sûrement un joueur qui attirera l’attention. Peut évoluer au centre et à l’aile. Très bon en supériorité numérique. Cependant, il ne connaît pas une bonne saison. Commande un salaire élevé.

14. Jay BOUWMEESTER

Photo courtoisie, USA Today Sports

Défenseur gaucher

35 ans, 6 pi 04 po, 206 lb, 5,4 M$ (2018-19) JASR

Fiche : (44) 2-8=10

À 35 ans, il se veut uniquement un joueur de location avec très peu d’espoir qu’il soit de retour la saison suivante. A perdu de son lustre au fil des ans.

15. Jakob SILFVERBERG

Photo AFP

Ailier

28 ans, 6 pi 01 po, 204 lb, 3,7 M $ (2018-19) JASR

Fiche : (42) 12-7=19

Un patineur qui va piquer la curiosité de plusieurs équipes. Bon gabarit, un solide patineur, avec une équipe offensive, il trouvera sûrement le moyen d’obtenir des points. Intéressant.

16. Artem ANISIMOV

Photo AFP

Centre

30 ans, 6 pi 04 po, 198 lb, 4,5 M$ (2020-21)

Fiche : (47) 8-14=22

Peut combler un poste comme joueur de soutien. Il n’est plus aussi efficace, sauf qu’il est expérimenté et il peut s’affirmer en mission défensive. Le Canadien possède ce genre de joueurs.

17. Brandon SAAD

Photo AFP

Ailier

26 ans, 6 pi 01 po, 206 lb, 6 M $ (2020-21)

Fiche : (49) 15-12=27

Un risque à courir. Il commande un salaire imposant, exagéré même. Mais, il peut marquer 25 buts, peut-être 30. Pas toujours vaillant. Pour les séries, il peut apporter une intéressante contribution.

18. Micheal FERLAND

Photo courtoisie

Ailier

26 ans, 6 pi 01 po, 217 lb, 1,7 M $ (2018-19) JASR

Fiche : (41) 13-12=25

Le problème avec ce joueur, c’est qu’il croit qu’il mérite un salaire similaire à celui de Tom Wilson avec Washington. Mais qu’a-t-il prouvé pour se comparer à Wilson ?

19. Justin FALK

Photo AFP

Défenseur droitier

26 ans, 6 pi, 217 lb, 4,8 M$ (2019-2020)

Fiche : (49) 3-14=17

Il s’agit d’un défenseur droitier. Le CH a besoin d’un défenseur gaucher. Il intéressera plusieurs formations en raison de son âge et de son salaire.

20. Brett PESCE

Photo Ben Pelosse

Défenseur droitier

24 ans, 6 pi 03 po, 206 lb, 4 M$ (2023-24)

Fiche : (40) 3-8=11

Ils sont nombreux, les bons défenseurs en Caroline, mais ceux qu’on va exposer dans la vitrine sont des droitiers. Cela devrait attirer l’attention des Maple Leafs de Toronto.