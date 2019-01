Céline Dion s’éclate en France

Céline Dion a volé la vedette aux grands designers durant la Semaine de mode haute couture de Paris. Les défilés de looks au quotidien de l’artiste québécoise ont non seulement fait réagir ses fans, mais également la presse internationale.

Du Daily Mail à Paris Match, en passant par Harper’s Bazaar et Vogue, les médias du monde entier ont suivi ses moindres faits et gestes avec avidité. La principale intéressée a joué le jeu des paparazzis en souriant. Elle l’a d’ailleurs elle-même confié en entrevue : aujourd’hui, elle prend le temps de s’amuser.

« Depuis que je suis toute petite, je travaille, je bosse, je fais ce que j’aime. Et maintenant, je bosse, je fais ce que j’aime, je chante toujours, mais je m’amuse aussi », a-t-elle déclaré dimanche lors d’une entrevue accordée à la chaîne française BFMTV.

La « reine » de la haute couture ?

La chanteuse a enflammé la toile dès sa première sortie publique, au défilé d’Alexandre Vauthier. La star y assistait avec Pepe Munoz, illustrateur et danseur espagnol de 34 ans. Une vidéo dans laquelle on les voit multiplier les marques d’affection est devenue virale.

Quelques jours plus tard, son ensemble noir décolleté d’Alexandre Vauthier, assorti de lunettes pailletées, a polarisé les opinions. Tandis que le Daily Mail évoque une « fausse note » vestimentaire, Paris Match Belgique parle d’une « éblouissante tenue », se demandant même si elle n’est pas devenue la reine « incontestée » de la haute couture.

Chose certaine, la présence de Céline Dion à la Fashion Week n’est pas passée inaperçue. Par exemple, la chanteuse a publié une photo d’elle devant son avion avant de s’envoler pour Paris, alors qu’elle était vêtue d’un ensemble léopard en cachemire de marque Baja East.

L’ensemble était en rupture de stock peu de temps après la publication, et les mentions de Baja East sur les réseaux sociaux ont augmenté de 83 % dans les heures suivantes, a rapporté le magazine féminin britannique Harper’s Bazaar.

Séjour prolongé à Paris

Céline Dion a fait le bonheur des photographes chaque jour. On l’a d’ailleurs vue émue aux larmes chez Valentino, tandis qu’elle était assise au premier rang avec l’actrice Uma Thurman chez Armani Privé.

Entre deux défilés, elle a fait du shopping chez Givenchy et a assisté à deux spectacles : un premier au Moulin Rouge, où son ensemble rose a attiré l’attention, et un second au Théâtre Mogador, pour applaudir la comédie musicale Chicago.

La silhouette amaigrie de l’artiste de 50 ans a aussi fait l’objet de plusieurs commentaires de fans, inquiets. Mais rassurez-vous. Le Journal a récemment assisté à l’un des spectacles de l’interprète à Las Vegas, et nous avons pu constater qu’elle débordait d’énergie.

Même si les défilés Haute Couture de la Fashion Week sont terminés depuis jeudi, Céline Dion a prolongé son passage à Paris, entre autres pour une visite à la boutique éphémère de Celinununu, sa collection de vêtements non genrés pour enfants.

La star y a accordé une entrevue à Lola Dubini, une jeune youtubeuse. Elle raconte, les larmes aux yeux, l’intimidation qu’elle a vécue jeune adolescente, qu’elle décrit comme « les pires années de sa vie ».

« Il faut s’assumer et s’accepter », a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas que les looks de Céline qui ont fait jaser. Ses fréquentations aussi. Pepe Munoz ne l’a pas lâchée d’une semelle durant son séjour. Main dans la main, bras dessus, bras dessous, le duo ne s’est pas gêné pour montrer sa complicité, de quoi continuer à alimenter les machines à potins.