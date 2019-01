Complainte d’une femme qui devrait être heureuse

Je vais certainement en faire rigoler plusieurs par ma complainte. Ils vont se dire que je me plains le ventre plein, que je suis incapable de mesurer ma chance. D’autres vont se dire qu’elles changeraient bien de place avec la mienne. Mais rien de tout ça ne me convaincra que je n’ai pas le droit de lancer mon cri dans le cosmos : « j’étouffe » !

Oui Louise ! J’étouffe dans ma belle maison et dans mon si beau chalet ! J’étouffe dans ma petite vie de couple et dans toutes nos activités familiales réglées comme une horloge, la semaine comme la fin de semaine. J’étouffe dans notre petite vie bourgeoise qui ressemble à toutes les petites vies bourgeoises de nos voisins, ceux de la ville tout comme ceux de la campagne. Mais oui, c’est vrai que je me sens coupable de me plaindre de la sorte. De me plaindre la bouche pleine alors que plusieurs n’ont rien à se mettre sous la dent. Parce que je sais que vue de l’extérieur, ma vie doit sembler parfaite à tout le monde.

Je me plains parce que mon mari est celui qui décide de tout. Il a négocié l’achat de la maison, l’achat du chalet, l’achat des meubles, les rénovations à faire jusqu’à la couleur des murs. Et ce n’est pas tout. C’est lui qui fait la cuisine, qui planifie les horaires des enfants et qui organise les activités familiales.

En ce qui me concerne, j’ai à peine le droit d’accrocher un tableau sur un mur ou de mettre un bibelot sur une tablette, même si c’est moi qui l’achète. Choisir un meuble ne m’est d’ailleurs jamais permis, parce que tous mes choix sont mauvais, toutes mes suggestions sont de mauvais goût, selon lui.

Par ailleurs, cet homme est gentil, accueillant et drôle avec ses amis. L’homme parfait quoi ! Mais moi j’étouffe dans cette vie qu’il a construite exprès pour nos deux enfants et moi. Son emprise sur ma vie a été si sournoise que je ne m’en étais pas rendu compte avant le mois dernier quand j’ai revu une amie d’enfance que nous avions invitée au chalet avec son mari et ses enfants. Après seulement quelques heures avec nous, elle m’a fait remarquer très subtilement que mon mari me traitait comme son troisième enfant. Quel choc ! Mais surtout, quoi faire maintenant ?

Anonyme

À moins d’un cas d’autoritarisme aigu de l’une des parties, ça se joue à deux ces choses-là. Ça m’est d’autant plus difficile de vous prendre en pitié que n’eût été le commentaire de votre amie, vous auriez continué à couler sur cette eau tranquille encore longtemps avant que l’étouffement ressenti n’ait raison de vous.

Comme dans la vie, il revient à soi-même de la faire sa place dans un couple. Et ça se fait en acceptant de la prendre à la hauteur de nos capacités et de l’échange de bons procédés qu’on accepte de partager avec l’autre. Vous avez une longue pente à remonter, en même temps qu’il va vous falloir faire savoir à votre mari votre volonté de changement de cap. Ce ne sera pas simple, mais s’est faisable avec des efforts et de la bonne volonté.