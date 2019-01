«Crosby est celui qui se rapproche le plus de Wayne Gretzky» - Jean-Charles Lajoie

Sidney Crosby a de nouveau charmé le monde du hockey avec une prestation sensationnelle lors du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

Le no 87 des Penguins de Pittsburgh a obtenu le titre de joueur du match, permettant à la section Métropolitaine de triompher face aux trois autres sections.

Pour l’animateur de la chaîne TVA Sports Jean-Charles Lajoie, il s’agit d’une autre performance qui fait de Crosby le meilleur joueur de sa génération.

«C’est un gagnant dans l’âme, dans le cœur et dans les faits, soutient l’animateur de l’émission JiC. Il est non seulement le meilleur joueur de sa génération, mais il est le plus grand ambassadeur de sa génération. C’est le joueur qui se rapproche le plus de Wayne Gretzky.»

Lajoie mentionne que Crosby se démarque des autres grands joueurs des années 2000 en raison de son attitude de gagnant et de son dévouement pour le sport.

«Sidney Crosby, il viendrait se baigner à la maison l’été pour faire des longueurs et il ne serait pas question qu’il perde, a imagé JiC. Ce gars-là est né pour s’entraîner 12 mois par année, commencer sa saison en octobre et tout tenter pour la terminer en juin».