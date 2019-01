Le 11e Défi ski Leucan, l’événement-bénéfice familial qui aide les enfants atteints de cancer à remonter la pente, se tiendra le samedi 30 mars, de 10 h à 20 h, à la Station touristique Stoneham.

En équipe d’une à quatre personnes, les skieurs et planchistes de tous âges et de tous les niveaux seront invités à amasser un minimum de 500 $ pour les enfants atteints de cancer. Cette année, les participants devront faire une descente à l’heure pendant 10 heures afin de compléter le défi. Les équipes familiales bénéficient d’une formule écourtée et devront, quant à elles, skier pendant six heures. Pour une 2e année, Nicholas Pedneault de Congébec et Steve Linteau de Solucycle agiront à titre de coprésidents d’honneur de l’événement. Visitez le defiski.com pour tous les détails.