Drake Batherson s’illustre au match des étoiles de la LAH

Menée par l’ancien des Screaming Eagles du Cap-Breton Drake Batherson, qui a inscrit six buts, la section Nord a remporté la finale du match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi à Springfield.

Batherson, de l’organisation des Sénateurs d’Ottawa, a marqué cinq fois lors du tournoi à la ronde, avant de toucher la cible en fusillade au terme de la finale contre l’Atlantique, qui s’est conclu par un pointage de 1 à 0. C’est l’espoir des Maple Leafs de Toronto Trevor Moore qui a inscrit le but qui a fait la différence en tirs de barrage.

Cette classique était disputée sensiblement selon le même format que dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Chacune des quatre sections du circuit formait une équipe composée de 12 joueurs. Ces quatre formations se disputaient un tournoi à la ronde consistant en six matchs de 3 contre 3 d'une durée de 10 minutes.

Dirigées par Benoît Groulx, la section Nord a vaincu l’Atlantique 4 à 1, puis la Centrale 4 à 2, après s’être inclinée 4 à 2 devant la Pacifique à son premier duel lors du tournoi à la ronde. Le représentant du Rocket de Laval Alex Belzile a récolté deux mentions d’aide.

Le Québécois Francis Perron a récolté un but et une aide pour la Pacifique. John Gilmour a quant à lui touché la cible trois fois et ajouté une aide dans l’Atlantique, pendant que son coéquipier Samuel Montembeault effectuait 17 arrêts sur 21 tirs.