Du froid et encore une tempête de neige cette semaine

L’hiver a encore pris au dépourvu de nombreux automobilistes partout au Québec, hier, et il pourrait causer d’autres dérangements cette semaine alors qu’une tempête de neige est attendue en milieu de semaine.

La rigueur de l’hiver a donné lieu à un spectaculaire carambolage sur l’autoroute 40 à L’Assomption, hier, blessant légèrement au moins une vingtaine de personnes, dont une femme enceinte.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Jusqu’à 70 voitures se sont heurtées les unes après les autres alors que la chaussée était glacée et que la visibilité était presque nulle.

Dans la région de Québec aussi, le temps s’est montré impitoyable pour plusieurs automobilistes victimes de diverses collisions et sorties de route, mais heureusement, aucune n’a fait de blessés graves.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Tout au plus, dix centimètres de neige sont tombés hier à Québec. Charlevoix y a goûté davantage : en fin d’après-midi, Baie-Saint-Paul avait déjà reçu 26 centimètres.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Autre tempête

Après la neige, la journée d’aujourd’hui sera marquée par des températures sérieusement sous les normales de saison. À Québec, il ne fera pas plus de -17 °C. C’est neuf degrés sous la moyenne. La température ressentie sera de l’ordre de -25 °C cet après-midi et de -29 °C la nuit prochaine.

Ce front froid passé, il faudra ressortir les pelles pour faire face à une autre tempête de neige en approche.

Les précipitations commenceront demain en après-midi pour cesser mercredi soir. « Ça va être entre 24 et 30 heures de neige, mais ce ne seront pas des taux de précipitations super impressionnants », selon Dominic Martel, météorologue à Environnement Canada.

Il reste que la neige et les vents forts seront suffisants pour compliquer encore une fois les déplacements. La prudence sera de mise sur les routes. « On peut s’attendre à avoir de la poudrerie », indique M. Martel.

On prévoit entre dix et quinze centimètres de neige à Québec, au Saguenay, en Beauce et dans l’est de la province. La pointe de la Gaspésie peut s’attendre à une vingtaine de centimètres.

Soleil et froid

La fin de la semaine sera marquée par un retour du soleil, mais aussi des températures froides situées entre 5 et 8 degrés sous la normale de saison.

« La bonne nouvelle, c’est que jeudi, vendredi et même samedi seront de belles journées, mais ce sera froid », prévoit Dominic Martel.

— Avec l’Agence QMI