DORVAL, Louis-Philippe



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 janvier 2019, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédé monsieur Louis-Philippe Dorval, époux de feu madame Rita Leclerc, fils de feu madame Léda Cantin et de feu monsieur Louis Dorval. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10h30 à 13h30.La mise en niche se fera ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses deux filles : Sylvie (Marcel Drolet) et Manon; ses petits-enfants : Marie-Pier (Vincent Roy-Chevalier), Jean-Philippe (Audrey Vachon), Caroline (Yann Moran), Olivier (Élisabeth Leclerc), Marc-Antoine et Gabriel; ses arrière-petites-filles : Cataleya et Kellyann; son frère feu Richard (Huguette Bussières); ses beaux-frères et belles-sœurs : Germaine (feu Clément Martel), Pierrette Gagnon (feu Maurice) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.