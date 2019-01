Humanitæ accueille ses premiers résidents !

En plein cœur du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, Groupe Patrimoine ouvre officiellement les portes d’Humanitæ, le premier milieu de vie de cette taille au Québec conçu spécifiquement pour les aînés atteints de troubles de la mémoire. Le lundi 21 janvier 2019, les premiers résidents ont été invités à s’installer dans leur maisonnée adaptée à leurs besoins et à leurs intérêts. Ils découvriront au jour le jour toute la richesse de ce lieu unique aux allures chaleureuses de foyer familial.

Salon de beauté, magasin général, coin chasse et pêche, parc pour enfants, corde à linge intérieure, salles thématiques sur les voyages, la musique... Tellement de détails ont été pensés pour offrir aux résidents un environnement stimulant et sécuritaire, qui invite à rester actifs et occupés. Dans chaque maisonnée sont jumelés des résidents et des intervenants aux intérêts semblables. Les employés ne portent d’ailleurs pas d’uniforme, ce qui préserve les résidents du stress lié aux institutions. Cette formule facilite les échanges et crée une relation de complicité et de confiance. À Humanitæ, les résidents sont chez eux. Ils peuvent donc apporter leurs meubles et leurs éléments décoratifs, comme leur literie ou leurs cadres. Qualité de vie, autonomie et dignité s’allient enfin pour offrir aux aînés atteints de troubles de la mémoire une solution rassurante pour l’avenir.

Un milieu de vie avant-gardiste

Aujourd’hui, plus de 564 000 Canadiens sont atteints d’une maladie cognitive, telle que la maladie d’Alzheimer. À ce chiffre s’ajoutent les 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année au Canada. Un milieu de vie adapté à la réalité des personnes atteintes s’impose afin de guider le pas vers la mise en place de ressources spécialisées dans le domaine. Humanitæ s’allie à la Société Alzheimer de Québec et à de nombreux experts afin de développer une formation spécialisée pour les employés d’Humanitæ, les bénévoles et les proches des personnes atteintes. Que ce soit en résidence ou au Centre d’accompagnement, les familles qui fréquenteront ce nouveau milieu de vie bénéficieront des approches et des méthodes les plus récentes en recherche scientifique.

Visitez Humanitæ !

Les 12 résidents s’installent en janvier dans la première maisonnée ouverte d’Humanitæ. À terme, ce sont douze maisonnées qui accueilleront près de 170 aînés atteints de troubles de la mémoire. Profitez dès maintenant d’une visite personnalisée avec un conseiller en milieu de vie pour tout découvrir de ce nouvel environnement !

