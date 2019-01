Journée de deuil pour la ville de Québec

Ce sera jour de commémoration mardi à Québec, deux ans après la terrible tuerie du Centre culturel islamique. Un grand rassemblement citoyen se tiendra d’ailleurs mardi soir à l’Université Laval pour honorer la mémoire des six victimes de l’attentat.

Deux ans jour pour jour après qu’Alexandre Bissonnette a fait irruption à la grande mosquée pour y prendre la vie de six innocentes victimes, l’ambiance sera au recueillement mardi à Québec.

La population en entier est conviée à un grand rassemblement en souvenir d’Azzedine Soufiane, Khaled Belkacemi, Aboubaker Thabti, Abdelkrim Hassane, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, et en soutien à leurs familles.

Organisée par le collectif citoyen « 29 janvier, je me souviens », la journée de commémoration culminera par un rassemblement qui réunira les familles des victimes, des membres de la communauté musulmane, des politiciens et le grand public.

« Comme l’an passé, nous souhaitons ouvrir un espace afin d’offrir nos sympathies aux proches des victimes de cet acte islamophobe et d’envoyer un message fort pour un Québec inclusif, fier de sa diversité », soulignent les organisateurs Sébastien Bouchard et Maryam Bessiri, appelant à ce que « plus jamais des journées comme le 29 janvier 2017 ne se reproduisent ».