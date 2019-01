La démocratie perd de son attrait

Maintenant que quatre Canadiens sont emprisonnés par le gouvernement chinois, dont un qui est condamné à mort, j’espère que Justin Trudeau regrette encore plus sa déclaration d’amour de 2013 à l’Empire du Milieu.

« J’ai un certain niveau d’admiration pour la Chine, avait-il dit lors d’une soirée-bénéfice, parce que leur dictature leur permet de faire un virage économique soudain. »

Drôle d’aveu quand on sait que le régime capitalisto-communiste chinois est un des plus répressifs au monde. L’ouverture au commerce international n’a rien changé et tout porte à croire que la Chine vise maintenant l’exportation de son système politique.

Glaçant

À Davos la semaine dernière, un dirigeant chinois extra culotté a lancé aux chefs d’État : « Vous devez comprendre que votre démocratie ne fonctionne pas très bien. »

Quelqu’un aurait dû répondre « mieux que la vôtre »...

En 2017, le président à vie Xi Jinping s’était présenté à Davos comme le nouveau « gardien de l’ordre mondial », façon détournée d’annoncer que la Chine totalitaire entend dominer le monde. Xi Jinping est aussi le gardien de la prison techno dans laquelle il va enfermer son peuple avec l’installation de 170 millions de caméras de reconnaissance faciale, pour prévenir le crime et la dissidence.

La montée en puissance de la Chine a de quoi terrifier les démocraties. Et pourtant...

La démocratie est mal en point, non seulement dans des pays qui en rêvent, mais aussi dans certains de ses châteaux forts. Selon un récent sondage Pew Research, l’étalon-or des sondages, 58 % des Américains croient que leur démocratie fonctionne, mais seulement 18 % croient qu’elle se porte bien.

Un sondage de novembre dans le journal catholique La Croix indique que seulement 34 % des Français croient que la démocratie fonctionne bien. Mais il y a de l’espoir.

En France, en réaction à la crise des gilets jaunes dont les méthodes ont peu à voir avec la démocratie, 10 500 « foulards rouges » ont défilé à Paris en scandant : « Oui à la démocratie, non à la révolution. »

Quelques catastrophes pendent au bout du nez de l’humanité, en commençant par le réchauffement climatique, mais cette perte de confiance dans la démocratie, pivot central de nos droits et libertés, doit nous interpeller. Les choses basculent si vite.

Ici et ailleurs

La Hongrie qui a tant souffert sous la botte soviétique se vante aujourd’hui d’être un État illibéral !

Les économies émergentes ne semblent pas faire de la démocratie une priorité. Sept Vietnamiens sur dix sont en faveur d’un gouvernement militaire, selon Pew. Les Brésiliens viennent d’élire un président qui encense la dictature militaire alors qu’ils ont vécu 21 ans sous la terreur des généraux.

Et le Canada, sixième meilleure démocratie au monde selon The Economist ? Environ 70 % des Canadiens estiment que la démocratie se porte bien, selon Pew Research. Mais en 2017, 60 % des Québécois voyaient d’un bon œil l’élection d’un leader populiste qui « fermerait les frontières » et « désobéirait aux élites du pays ».

Seulement 4,5 % de la population habite un des 19 pays pleinement démocratiques dans le monde. Nous en faisons partie, mais il ne faut rien tenir pour acquis.