Labeaume et ses homologues veulent plus d’argent

OTTAWA | Le maire Labeaume et ses homologues des grandes villes canadiennes seront à Ottawa aujourd’hui pour réclamer plus d’argent pour les projets de transport collectif, très prisés partout au pays.

Régis Labeaume rencontrera donc le premier ministre, Justin Trudeau, le ministre des Finances, Bill Morneau, le ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, et le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc.

En fait, dit M. Labeaume, le programme actuel n’est pas assez garni. « On considère qu’il n’y en a pas assez pour tous les projets de transport collectif. [...] Tout le monde se bat pour l’argent et c’est long monter des projets de transport structurant. »

Les maires demanderont le prolongement du programme de financement du transport collectif et l’ajout de 3,4 milliards $ par an à partir de la fin du programme actuel, dans 10 ans. Ils veulent aussi que les critères soient élargis. « On veut qu’ils l’annoncent maintenant pour que les Villes qui n’ont pas de projet commencent à le préparer. »