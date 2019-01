Pour les neuvième et dixième rounds, j’étais debout, les deux yeux scotchés sur le ring. Je m’étais levé aussi pour le sixième et le septième et si j’étais resté assis pour le huitième, c’était pour vérifier avec le pupitre si tout était beau.

Tout juste derrière moi, le doc Mailloux, sur une jambe et appuyé sur ses deux béquilles, n’avait rien raté. Il ne s’était pas assis une seconde de cette bataille furieuse entre Mathieu Germain et Steve Clagglett de Calgary.

« C’est le combat de l’année ! » a lancé mon filleul Laurent Poulin de Boxingtown.

J’ai trouvé que Laurent était très prudent. On était le 26 janvier, l’année n’est pas encore trop avancée...

C’est simple, Germain et Claggett ont livré le combat des dernières années samedi soir au Casino. Et le verdict nul rendu par les juges est bien correct. Oubliez le vieux dicton qui dit qu’un match nul, c’est comme embrasser sa sœur. Y a des fois où la sœur est farouchement belle pareil.

L’HEURE GERMAIN

Au son du dernier gong, Claggett dominait. J’ai jeté un coup d’œil sur ma carte de pointage, mais comme j’avais écrit un « side-bar » pendant les deux premiers rounds en étant beaucoup moins attentif, je ne faisais pas confiance à mon résultat. À côté, Mathieu Boulay a lâché la parole des vieux sages : « Ça va être serré. »

Mais ce que je voyais m’en disait beaucoup plus qu’une carte de pointage. Les 600 spectateurs paquetés dans le cabaret du Casino étaient debout. Et applaudissaient sans se fatiguer l’effort inouï des deux hommes.

Je regardais le ring et je surveillais Mathieu Germain. Cet homme de cœur attendait le verdict. Et je comprenais pourquoi il ne voulait pas que ses deux petites filles assistent à ses combats. Il n’avait pas envie qu’elles voient leur père espérer et s’inquiéter en même temps. Il n’avait pas envie qu’elles réalisent à quel point la boxe est plus qu’un sport violent. C’est une vie. Une façon de vivre.

Avait-il le temps de se revoir à dix ans la toute première fois qu’il est entré avec son grand frère dans le Gym Champion et que Paul Evans l’a accueilli sans se moquer de lui ?

Pendant que les juges compilaient leurs pointages, Germain aurait eu le temps de penser à ses parents qui ont déménagé de leur quartier de Rosemont pour se rapprocher du gymnase de leur malcommode de fils. Il se serait rappelé que sa mère lui glissait quelques billets pour l’encourager.

Il se serait dit que cette vie de sacrifices et d’engagement personnel valait la peine. Sans doute qu’hier matin, il s’est trouvé chanceux de pouvoir vivre pareil moment.

LES GARS DU FOIEGWA

J’ai cherché du regard les deux Français du restaurant le Foiegwa. C’est coin Atwater et Notre-Dame. Ils n’ont rien en commun avec Mathieu Germain. Sauf qu’ils l’aiment, que c’est leur ami et qu’ils le commanditent depuis son tout premier combat. Et quand on va manger à leur resto avec Mathieu, ils sortent les bulles. Une flûte ne tue quand même pas un camp d’entraînement.

Je ne les ai pas vus au Casino, c’était samedi soir et leur restaurant devait être bondé encore plus que d’habitude, mais j’ai cru apercevoir un des cuisiniers. Mais j’avais tellement faim que, de toute façon, je voyais des cuisiniers partout.

À côté, Steve Claggett semblait confiant en attendant le verdict. Il avait mené un superbe combat, fidèle à son style.

Chez lui à Calgary, sans doute que ses proches avaient pu suivre le combat au réseau Punching Grace. Il avait peut-être des proches dans la salle, je ne les ai pas trouvés.

Puis les deux boxeurs se sont approchés de l’arbitre Mike Griffin qui avait suivi la symphonie des deux hommes avec élégance et autorité.

Les laisser à leur art, intervenir le moins possible et laisser les attaques et les contre-attaques s’enchaîner comme un pas de deux dans un ballet. C’est ça être un grand arbitre.

En entendant la carte de pointage des trois juges, Germain et Claggett ont échangé une moue. Un peu de déception.

Mais ils ont vite retrouvé le sourire. Ils savaient tous les deux qu’ils venaient d’offrir un fabuleux spectacle.

Ils avaient bien boxé.

C’est leur vie.

Un Casino gâté

Les dirigeants du Casino de Montréal devaient avoir le visage fendu d’un large sourire à la fin de la soirée. Ils payent le gros prix pour convaincre les promoteurs de boxe de venir présenter quelques-uns de leurs galas au Casino.

En toute honnêteté, on a assisté à quelques soirées où les fans auraient eu plus de plaisir à se faire plumer par les machines à sous qu’à suivre les combats.

Mais samedi, c’était écrit dans le ciel que la soirée allait être excitante. Et elle le fut. Sadriddine Akhmedov a livré une fabuleuse démonstration de son talent contre un jeune Mexicain pas piqué des vers. Ce jeune est étiqueté champion mondial au fer rouge. Juste à espérer qu’Anna Reva et Marc Ramsay arrivent à le tenir en laisse. Juste un peu, pas trop. C’est un félin qui a besoin d’air.

Quant à Arslanbek Makhmudov, il fait peur. Et il n’a que six combats. Stéphane Loyer, le match-maker, a un mal de chien à lui trouver des adversaires valables.

Qui va accepter de venir se faire casser la gueule pour une couple de mille ?

Jason Bergman l’a fait. Après la soirée, il est venu jaser avec le doc Mailloux et lui a raconté qu’il était monteur de lignes pour une compagnie d’électricité à Pittsburgh.

À 34 ans, il continue de boxer par pure passion. Mais il réalise que tu ne peux pas affronter un monstre comme Makhmudov en t’entraînant à temps partiel.

« Mais je continue, j’ai encore la passion », a-t-il dit.

Il a mal boxé.

Mais c’est quand même sa vie...