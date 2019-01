Le fils de Gilles Duceppe a de «la misère» avec les propos de Marguerite Blais à Tout le monde en parle

Les propos qu’a tenus Marguerite Blais à Tout le monde en parle, dimanche soir, semblent avoir mal passé du côté d’Alexis Duceppe, le fils de Gilles Duceppe.

La mère de l’ex-chef du Bloc québécois a été retrouvée morte gelée, le 20 janvier, embarrée à l’extérieur de sa résidence pour aînés. Celle-ci est située dans l’est de Montréal. Après avoir entendu l’alarme, Hélène Rowley Hotte, 93 ans, aurait pris une sortie de secours. Elle n’aurait cependant pas entendu le message indiquant que sa section n’était pas impliquée, dû à un problème d’audition.

Sur le plateau de Guy A. Lepage, la ministre des Aînés et des Proches aidants a raconté comment elle a vécu ces événements.

«J’ai très mal réagi et je ne peux pas réellement commenter parce qu’il y a une enquête du coroner actuellement. On a dit problème auditif. Vous voyez, moi je porte des lunettes, maintenant les gens portent des lunettes et c’est beau, ça fait partie... c’est un accessoire! Mais en vieillissant, on a beaucoup de difficulté à accepter les pertes auditives. On a de la difficulté à accepter de porter des prothèses auditives. Et, si c’est vrai que la mère de Gilles Duceppe n’a pas entendu les consignes, il va falloir travailler pour sensibiliser les personnes davantage en vieillissant.»

L’animateur de TLMEP a par la suite indiqué qu’on ne savait pas si c’était le cas avec Mme Rowley Hotte.

«On ne peut pas faire de spéculation, a spécifié par après Mme Blais. La frontière, M. Lepage, est très mince entre la liberté d’une personne et tout ce qu’on peut lui imposer en matière de sécurité. Elle vivait dans une résidence pour personnes autonomes. Elle ne vivait pas dans un CHSLD. Parfois, on est autonome et on devient en perte d’autonomie, on ne veut pas déménager. On camoufle aussi qu’on est en perte d’autonomie.»

«Je ne veux mettre le blâme sur personne, mais il faut que la lumière soit faite. Il faut prendre des mesures pour que des choses de cette nature ne se reproduisent pas», a-t-elle ajouté.

Alexis Duceppe a réagi, sur Twitter, au passage de la ministre.

«Je ne sais pas si c’est la faute au montage, mais j’ai beaucoup de misère avec les mots utilisés par Marguerite Blais ce soir à Tout le monde en parle concernant la mort de ma grand-maman bien aimée. Ou alors j’ai mal interprété son discours...», a-t-il écrit.

Guy A. Lepage a répondu à sa publication.

«C’est sa version. Elle ne peut commenter précisément le décès de ta grand-mère (mes condoléances, Alexis), mais elle souligne la différence entre les clients des résidences et les CHSLD. Elle va attendre l’enquête. Le montage est très fidèle à ses propos», peut-on lire.

Alexis Duceppe a également rétorqué à la réponse de Guy A.

«Merci, Guy A., pour tes vœux de sympathies. Je ne m’étalerai pas trop sur Twitter, mais je te confirme que les mots de la ministre sont mal passés au travers de ma gorge. By the way, la ministre met-elle ses lunettes lorsqu’elle dort? Ok, j’arrête là...! Bonne soirée», a-t-il déclaré.