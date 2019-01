Le RTC ne veut plus de Métrobus qui se congestionnent entre eux

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) veut trouver les meilleures solutions pour que ses Métrobus ne se retrouvent plus coincés les uns derrière les autres aux heures de pointe.

Un « avis d’appel d’intérêt ou demande d’information » a été publié lundipour « la conception et développement d’un modèle de simulation opérationnelle et accompagnement en déploiement de solutions de qualité ».

Les entreprises ont jusqu’au 12 février pour faire part de leurs réflexions par courriel. À ce stade-ci, il ne s’agit pas d’un appel d’offres formel, mais d’un « sondage auprès du marché », explique-t-on dans le document.

Dans cet avis, le RTC rappelle que ses Métrobus peuvent passer aux trois minutes lors des périodes de pointe, ce qui produit le phénomène de « groupement d’autobus ». Ce problème est visible sur certains tronçons particulièrement achalandés comme la côte d’Abraham, le boulevard René-Lévesque ou le boulevard Laurier.

Mieux documenter

« On se congestionne nous autres même, décrit Rémy Normand, président du RTC. On peut bien rajouter le nombre de bus qu’on veut, c’est déjà congestionné. On est déjà à un point critique. »

Le RTC dit disposer de données qui pourraient permettre de pousser la réflexion.

« Plusieurs systèmes embarqués dans les autobus permettent de récolter une abondance de données sur les flux de passagers, les temps de parcours, les vitesses moyennes, les fréquences de passages aux arrêts, localisations GPS, etc. », décrit-on dans le document.

C’est donc pour « mieux documenter » cet enjeu et pour tenter d’y trouver des solutions que le RTC a lancé l’avis d’appel d’intérêt. Il est possible qu’il soit suivi d’un appel d’offres formel dans le futur. « On veut d’abord sonder l’intérêt des entreprises, a ajouté M. Normand. L’idée est de mieux planifier nos futurs parcours. »

Parc-O-Bus de la Faune

D’autre part, le RTC a également lancé lundi un appel d’offres pour la construction du Parc-O-Bus de la Faune, à Charlesbourg, qui sera doté d’un stationnement de 250 cases. Ce stationnement incitatif devait être prêt à l’automne 2017, mais il ne le sera finalement qu’à partir de novembre 2019.

M. Normand a expliqué ce retard de deux ans par une série « d’impondérables » comme des enjeux de servitude et des questions de sécurité liées à l’entrée et à la sortie des autobus.