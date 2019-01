Le tour du monde de Maxim Cajkovic

Maxim Cajkovic rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey depuis qu’il est tout petit et il est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour s’y rendre. Jusqu’à présent, ces sacrifices l’ont mené de la Slovaquie à la République tchèque, puis à la Suède, avant qu’il ne débarque au Nouveau-Brunswick cette saison.

Né à Bratislava en Slovaquie, Cajkovic a fait ses premiers pas dans le hockey dans son pays natal jusqu’à ce que des entraîneurs lui recommandent fortement de s’exiler du pays s’il désirait obtenir un développement optimal.

À l’âge de 12 ans, donc, il est parti vers la République tchèque, enfilant tout d’abord l’uniforme du programme des moins de 16 ans du SHK Hodonin, avant de joindre le réputé programme du Kometa de Brno. Il y a joué jusqu’à 15 ans avant qu’un règlement n’empêche les jeunes slovaques d’évoluer face à des joueurs plus vieux en République tchèque.

Devant cette nouvelle règle, Cajkovic a décidé de déménager en Suède où les Redhawks de Malmo lui ont fait une place sur leur équipe des moins de 16 ans, en plus de lui donner de l’expérience chez les moins de 18 ans.

Puis, après une saison productive l’an dernier entre les moins de 18 ans et les moins de 20 ans, Cajkovic n’a pas eu l’assurance qu’il pourrait faire le saut avec l’équipe professionnelle cette année. Deux choix se sont donc présentés à lui : évoluer une autre année avec les moins de 20 ans en Suède ou tenter sa chance en Amérique du Nord, où plusieurs clubs de hockey junior s’intéressaient à ses services.

Après réflexion, le clan Cajkovic a informé les Sea Dogs de Saint-Jean, qui détenaient le tout premier choix du repêchage européen, de son intention de faire le saut en Amérique.

Une saison formatrice

Si tout ce qu’il a vécu depuis sa jeunesse l’a formé autant sur le plan personnel que du hockey, jamais Cajkovic n’avait vécu une saison comme celle qu’il vit avec les Sea Dogs cette année. C’est que l’équipe compte sur plusieurs jeunes visages, et les victoires ne viennent pas facilement.

« C’est difficile mentalement, mais c’est une très bonne préparation et une école de vie pour ce qui s’en vient pour moi dans ma carrière. Je suis très reconnaissant d’apprendre à la dure comme je le fais en ce moment dans le junior. Je pense que c’est mieux pour moi d’apprendre à le vivre aujourd’hui qu’une fois dans la Ligue américaine ou même la Ligue nationale », a-t-il mentionné la semaine dernière en marge du Match des meilleurs espoirs de la LCH.

Bonne saison

Malgré la saison ardue sur le plan collectif, Cajkovic est parvenu à conserver des statistiques individuelles respectables, lui qui compte 34 points en 41 matchs jusqu’à présent.

Considéré comme un espoir de deuxième ou troisième ronde en vue du prochain repêchage de la LNH, l’ailier slovaque a pu profiter du Match des meilleurs espoirs pour comprendre ce sur quoi il devait continuer à travailler.

« Les tests physiques m’ont permis de voir que je suis un peu moins rapide que je le croyais. Pas que je suis lent, mais certains joueurs sont plus vites que moi, et mon but est d’être le plus rapide, car le jeu en devient plus facile. »