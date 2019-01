Les Devils percent la muraille de Matthew Murray

Pratiquement invincible depuis son retour au jeu le 15 décembre, le gardien des Penguins Matthew Murray a été renversé par les Devils du New Jersey qui, menés par Travis Zajac, l’ont emporté 6 à 3, lundi à Pittsburgh.

Zajac a inscrit un but en plus de se faire complice de trois autres filets. Ses coéquipiers Brian Boyle, Kyle Palmieri, Pavel Zacha, Blake Coleman et Damon Severson ont également trompé la vigilance de Murray, qui a finalement réalisé 26 arrêts.

Avant ce revers, le gardien des favoris locaux montrait une fiche de 10-1, une moyenne de buts alloués de 1,81 et un taux d’efficacité de ,944 depuis qu’il s’est remis d’une blessure au bas du corps qui lui avait fait rater neuf matchs.

Les Devils ont ainsi mis fin à une séquence de trois revers. Ils ont par ailleurs signé trois victoires en autant de sorties face aux Penguins cette saison et montrent une fiche de 6-0-1 à leurs sept dernières sorties contre le club de la Pennsylvanie.

Derick Brassard, Matt Cullen et Bryan Rust ont pour leur part déjoué Keith Kinkaid, qui a repoussé 37 des 40 rondelles dirigées vers lui. Brassard a d’ailleurs écopé de 15 minutes de pénalité en troisième période après avoir donné un coup de coude à Sami Vatanen.

En vertu de cette défaite, les Penguins demeurent au deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est. Pour leur part, les Devils accueilleront à Newark les Rangers de New York jeudi avant de passer au Centre Bell pour affronter le Canadien de Montréal, samedi après-midi.

Les Flyers ne ralentissent pas

Malgré le congé du match des étoiles, les Flyers n’ont pas ralenti. Ils ont vaincu les Jets de Winnipeg 3 à 1 pour prolonger leur série de victoires à quatre, à Philadelphie.

Carter Hart a bloqué 31 rondelles devant la cage des vainqueurs pendant que ses coéquipiers Phil Varone, Travis Konecny et James van Riemsdyk marquaient face à Laurent Brossoit, mis à l’épreuve 31 fois.

Shayne Gostisbehere n’était pas de la rencontre pour les Flyers, blessé au bas du corps.